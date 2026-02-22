HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam lập "kỷ lục" giải độc đắc ở TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) - Đến chiều 22-2, vẫn còn 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam là Bình Phước, Cà Mau và Bạc Liêu chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc vé số xuân. Trong đó, 10 giải trúng tại TPHCM.

Cụ thể, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 15-2, giải độc đắc (dãy số 914792) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 018529) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 388356) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 16-2, giải độc đắc (dãy số 549654) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 289978) cũng trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 828323) vẫn đang "im hơi lặng tiếng".

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 17-2, giải độc đắc (dãy số (dãy số 749597) cũng chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 078896) trúng tại TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 144726) trúng tại Đồng Nai.

Xổ số miền Nam 2026: 10 Giải độc đắc trúng tại TPHCM gây sốt - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 2

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 18-2, giải độc đắc (dãy số 618120) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 149483) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 203468) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 19-2, giải độc đắc (dãy số 691201) trúng tại TPHCM.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 391019) trúng tại TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 182393) trúng tại TPHCM.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 20-2, giải độc đắc (dãy số 390675) trúng tại TPHCM.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 190900) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 464716) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 192482) trúng tại Cà Mau.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 510389) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 838763) đến chiều 22-2 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 387418) trúng tại Vĩnh Long.

Như vậy, đến chiều 22-2, giải độc đắc của vé số Bình Phước, Cà Mau và Bạc Liêu vẫn đang "bặt vô âm tín" sau nhiều ngày mở thưởng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Sáng mùng 6 Tết, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc

Xổ số miền Nam: Sáng mùng 6 Tết, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc

(NLĐO) – Xổ số miền Nam hôm nay (22-2) sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

Sáng mùng 5 Tết, bất ngờ với 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam hôm nay (21-2) sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước

Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc vé số Xuân cùng trúng ở TPHCM

(NLĐO) – Vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại TPHCM khiến mạng xã hội đang “dậy sóng”

vé số xổ số xổ số miền nam xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo