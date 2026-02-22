Xổ số miền Nam lập "kỷ lục" giải độc đắc ở TPHCM

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc vé số xuân. Trong đó, 10 giải trúng tại TPHCM.

Cụ thể, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 15-2, giải độc đắc (dãy số 914792) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 018529) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 388356) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 16-2, giải độc đắc (dãy số 549654) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 289978) cũng trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 828323) vẫn đang "im hơi lặng tiếng".

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 17-2, giải độc đắc (dãy số (dãy số 749597) cũng chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 078896) trúng tại TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 144726) trúng tại Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 2

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 18-2, giải độc đắc (dãy số 618120) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 149483) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 203468) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 19-2, giải độc đắc (dãy số 691201) trúng tại TPHCM.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 391019) trúng tại TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 182393) trúng tại TPHCM.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 20-2, giải độc đắc (dãy số 390675) trúng tại TPHCM.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 190900) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 464716) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 192482) trúng tại Cà Mau.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 510389) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 838763) đến chiều 22-2 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 387418) trúng tại Vĩnh Long.

Như vậy, đến chiều 22-2, giải độc đắc của vé số Bình Phước, Cà Mau và Bạc Liêu vẫn đang "bặt vô âm tín" sau nhiều ngày mở thưởng.