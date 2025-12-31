Xổ số miền Nam: Thêm 1 đại lý treo thông báo tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Thêm 1 đại lý treo thông báo tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) - Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đây là kỳ mở thưởng cuối cùng của 3 đài này trong năm 2025

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tối 30 đến sáng 31-12, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, thêm một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai đã treo bảng thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng khiến mạng xã hội xôn xao.

Xổ số miền Nam tìm người trúng độc đắc 28 tỉ Đồng tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đại lý vé số treo bảng tìm chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Lê Lài

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 039926) của vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vũng Tàu mở thưởng chiều 30-12, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đăng thông báo kêu gọi chủ nhân may mắn đến đổi thưởng là đại lý vé số Lê Lài ở tỉnh Đồng Nai.

"Vé số Lê Lài bán trúng đặc biệt Vũng Tàu cặp nguyên 039926 (14 vé), kính mời bà con tới đổi" – thông báo thể hiện.

Trước đó, vào tối 26-11, đại lý vé số Hoàng Dũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng đã treo bảng thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc (dãy số 625018) và giải an ủi nguyên cây vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều cùng ngày.

"Đại lý vé số Hoàng Dũng đã bán trúng đặc biệt (dãy số 625018) đài Đồng Nai ngày 26-11 (cặp 140 vé). Kính mời quý khách đến đổi" – thông báo thể hiện.

Cách đại lý Hoàng Dũng vài chục mét, vào ngày 27-11, đại lý vé số Thạch cũng đã viết bảng thông báo để trước đại lý của mình với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Tây Ninh (dãy số 291515), kính mời bà con đến đổi".

Đến ngày 9-12, đại lý vé số Thạch tiếp tục viết bảng thông báo với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu (dãy số 000248), kính mời bà con đến đổi".

Thông tin này lập tức được nhiều đại lý vé số và khách hàng vào chia sẻ để mong đại lý Thạch sớm tìm được người đến đổi thưởng giải độc đắc. Sau vài ngày thông báo, chủ nhân trúng độc đắc đã lộ diện.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đây cũng là kỳ mở thưởng cuối cùng của 3 đài này trong năm 2025.

Tin liên quan

Xổ số Cần Thơ có thông báo quan trọng về mẫu vé số mới năm 2026

Xổ số Cần Thơ có thông báo quan trọng về mẫu vé số mới năm 2026

(NLĐO) - Theo lịch mở thưởng của xổ số miền Nam, ngày 31-12, vé số Cần Thơ sẽ mở thưởng kỳ vé cuối cùng của năm 2025

Xổ số miền Nam: Vé số TPHCM, Cà Mau, Đồng Tháp đều trúng độc đắc ở tại Tây Ninh

(NLĐO) – Đây là lần đầu tiên giải độc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại một địa phương.

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng 2 giải độc đắc của 1 đài

(NLĐO) – Hai giải độc đắc với tổng giải thưởng là 56 tỉ đồng của 1 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng

vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số Đồng Nai Vũng Tàu XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số hôm nay kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo