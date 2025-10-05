Xổ số miền Nam: Thông tin địa phương trúng giải đặc biệt vé số Cần Thơ và Sóc Trăng

Sáng 5-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Cần Thơ, vé số kiến thiết Cần Thơ kỳ vé K4T9 mở thưởng ngày 24-9 có giải đặc biệt (dãy số 452874) trị giá 2 tỉ đồng/vé đã xác định nơi trúng thưởng là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin trúng thưởng kỳ vé phát hành ngày 24-9 của Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Cần Thơ

Riêng giải nhất (85648) trị giá 30 triệu đồng/vé trúng thưởng tại phường Chánh Hưng và xã Xuân Thới Sơn, TP HCM. Lũy kế số tiền chi thưởng từ ngày 1-1 đến ngày 30-9 Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Cần Thơ là 2.593.862.100.000 đồng.

Trong khi đó, thông tin từ Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, kỳ vé K4T9 mở thưởng ngày 24-9, giải đặc biệt (dãy số 013341) được xác định nơi trúng thưởng là tại tỉnh Cà Mau.

Hai chủ nhân may mắn trúng thưởng giải đặc biệt là Trần Mỹ T. và Lê Quốc T. Lũy kế chi thưởng từ ngày 1-1 đến ngày 30-9 của Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Sóc Trăng là 2.594.206.700.000 đồng.

Thông tin trúng thưởng kỳ vé phát hành ngày 24-9 của Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Riêng kết quả xổ số ngày 1-10, Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Cần Thơ và từ Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chưa công bố nơi trúng thưởng.