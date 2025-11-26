HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Trúng đặc biệt, người phụ nữ liền gọi đại lý mang tiền tỉ đến đổi trong đêm

Thu Tâm

(NLĐO) – Phát hiện trúng đặc biệt xổ số miền Nam, người phụ nữ ở Tây Ninh liền gọi đại lý mang tiền đến nhà đổi thưởng

Liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, sáng sớm 26-11, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng trong đêm cho 2 khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 017030) 2 tờ vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng chiều 25-11.

Người phụ nữ Tây Ninh trúng đặc biệt xổ số miền Nam đổi thưởng tiền tỉ trong đêm - Ảnh 1.

Vé số trúng đặc biệt và giải nhất tại đại lý Lan Hùng Tú. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo chia sẻ của chị Phương Lan, trong 2 khách hàng may mắn có 1 người là nữ, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Sau khi phát hiện mình trúng đặc biệt, người phụ nữ này và một chủ nhân may mắn khác liền gọi điện thoại cho đại lý Lan Hùng Tú mang tiền tỉ đến nhà để đổi thưởng ngay trong đêm.

Cũng trong chiều 25-11, sau khi kết quả xổ số miền Nam vừa kết thúc, một khách hàng may mắn trúng 2 vé đặc biệt của vé số Vũng Tàu đã đến đại lý Lan Hùng Tú đổi thưởng 3,6 tỉ đồng (sau khi trừ thuế). "Khách hàng là một thanh niên rất trẻ, ngoài 20 tuổi" – chị Phương Lan tiết lộ.

Ngoài đổi thưởng giải đặc biệt, đại lý Lan Hùng Tú còn đổi thưởng chủ nhân may mắn trúng giải nhất 7 vé Vũng Tàu.

Tại tỉnh Tây Ninh, Lan Hùng Tú là một trong những đại lý thường xuyên bán trúng giải đặc biệt và nhiều giải thưởng lớn khác.

Người phụ nữ Tây Ninh trúng đặc biệt xổ số miền Nam đổi thưởng tiền tỉ trong đêm - Ảnh 2.

Ngày 23-11, giải đặc biệt cũng "nổ" tại đại lý Lan Hùng Tú. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng.

vé số xổ số XSMN XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt KQXS kết quả xổ số miền nam
Lên đầu Top

    Thông báo