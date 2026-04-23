Thời sự

Xôn xao “bé trai bị đánh chết vì mượn 100.000 đồng”: Bé trai đã khỏe, công an xử lý kẻ tung tin

(NLĐO)- Công an Tây Ninh làm việc người tung tin bé trai bị đánh tử vong vì nợ 100.000 đồng

Ngày 23-4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã làm việc với chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về vụ "bé trai bị bạn đánh tử vong do thiếu nợ 100.000 đồng", gây xôn xao dư luận.

Xử lý vụ bé trai bị đánh vì nợ 100 . 000 Đồng ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội

Nội dung vi phạm đã được gỡ bỏ, cơ quan chức năng đang tiếp tục lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh. Một bé trai 12 tuổi trước đó có mượn 100.000 đồng của một thiếu niên 14 tuổi cùng địa phương. Sáng 18-4, người này rủ thêm một bạn cùng tuổi đi đòi tiền.

Do bé trai chỉ có 60.000 đồng, hai thiếu niên hẹn hôm sau lấy đủ, đồng thời đe dọa nếu không trả sẽ bị đánh. Sáng hôm sau, khi vẫn chưa nhận đủ tiền, hai thiếu niên yêu cầu bé trai đến một quán cà phê bỏ hoang rồi thay phiên nhau hành hung.

Khi thấy một người quen đi ngang, một trong hai thiếu niên còn nhờ quay lại cảnh đánh. Sau đó, bé trai có nhiều vết xây xát và được gia đình đưa lên TPHCM thăm khám.

Tuy nhiên, vài ngày sau, đoạn video bị phát tán trên mạng xã hội kèm thông tin sai lệch rằng nạn nhân đã tử vong, khiến dư luận hoang mang.

Gia đình xác nhận hiện sức khỏe bé trai đã ổn định, sinh hoạt bình thường.

Công an xã Lộc Ninh đang xem xét, xử lý hành vi của hai thiếu niên liên quan; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý người đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

tỉnh Tây Ninh mạng xã hội thông tin sai sự thật công an tỉnh Tây Ninh đánh bé trai 12 tuổi
