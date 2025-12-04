HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Xôn xao clip 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung nhưng "30 ngàn thì khỏi"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Khi nữ nhân viên quán đồ uống trên phố Hà Nội xin ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 30.000 đồng, 2 người phụ nữ lớn tuổi "chê" ít và bỏ đi.

Ngày 4-12, một lãnh đạo UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh clip "chê tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt" lan truyền trên mạng xã hội.

Clip 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt gây tranh cãi tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hai người phụ nữ nói chuyện với nữ nhân viên. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (phường Cửa Nam) kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Trong clip một nữ nhân viên cho rằng họ đã ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc. Tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý và nhấn mạnh: "Tất cả cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu", và "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù cô gái cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Trước đề nghị của 2 phụ nữ, cô gái tới quầy lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một phụ nữ lớn tiếng: "30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000".

Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi và cho biết "gọi công an ra".

Đoạn video được chia sẻ nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai là nghĩa cử đáng trân trọng, nhưng làm từ thiện phải xuất phát từ tấm lòng, không thể ép buộc hay áp đặt mức đóng góp tối thiểu.

Tin liên quan

Thực hiện di nguyện của chồng, cụ bà mang 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Thực hiện di nguyện của chồng, cụ bà mang 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

(NLĐO) – Giữa những ngày mưa lũ tàn phá nhiều địa phương ở Gia Lai, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân càng trở nên ấm áp.

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

(NLĐO) – Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 1 tỉ đồng nhằm ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Trao 250 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai

(NLĐO)- Báo Người Lao Động trao 250 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ để hỗ trợ cho 5 hộ gia đình bị sập nhà do sạt lở đất ở tỉnh Lạng Sơn.

