Xôn xao clip xe ôm truyền thống chửi xe ôm công nghệ tại Ga Sài Gòn

Anh N.H.V. (tài xế xe ôm công nghệ) cho biết anh nhận được cuốc xe khách đặt ở cửa số 2 tại Ga Sài Gòn.

Tuy nhiên, khi anh V. đến đón khách thì một người trong đội xe ôm tự quản có đeo thẻ yêu cầu anh rời đi với lời lẽ khó nghe. Ngoài ra, người này còn yêu cầu hành khách kéo va li ra chỗ khác, không được đón xe tại nơi có xe ôm truyền thống.

Tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế xe ôm truyền thống xua đuổi, chửi bới

Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với 1,3 triệu lượt xem và gần 37.000 lượt thả tim, hàng trăm lượt bình luận tương tác.

Nhiều người cho rằng xe ôm truyền thống đuổi xe ôm công nghệ ra cửa đón khách là vô lý trong khi không có bất kỳ quy định nào của Ga Sài Gòn yêu cầu khách hoặc xe ôm công nghệ không được đón trả trong khuôn viên ga.

Trưởng Ga Sài Gòn khẳng định hành khách được quyền đón xe công nghệ ngay cửa ra vào ga, không ai có quyền ngăn cấm. Nếu bị xua đuổi trình báo ngay các bộ phận nghiệp vụ tại Ga Sài Gòn để được giải quyết kịp thời.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ Long Thành, Trưởng Ga Sài Gòn, cho biết trong Ga Sài Gòn có đội xe ôm tự quản và được ga tạo điều kiện để những người này hành nghề, sinh sống.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã đình chỉ tài xế xe ôm này và không cho người này vào Ga Sài Gòn đón khách. Tài xế xe ôm truyền thống không có quyền hành điều hành các phương tiện ra vào ga của ngành đường sắt" - ông Thành cho biết.

Ông Thành khẳng định không có quy định nào cấm hàng khách hoặc xe ôm công nghệ phải đón khách ngoài đường. Hành khách và tài xế xe ôm công nghệ, taxi công nghệ được quyền đón khách tại cửa ra vào ga.

"Hành khách cứ yên tâm đặt xe và được đón ngay cửa ra vào chứ không phải kéo va li ra đường Nguyễn Thông để đón xe. Nếu hành khách hoặc xe ôm công nghệ bị xua đuổi thì có thể trình báo các bộ phận nghiệp vụ tại Ga Sài Gòn để được hỗ trợ" - ông Thành nhấn mạnh.