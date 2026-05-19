Xôn xao clip xe ôm truyền thống chửi xe ôm công nghệ tại Ga Sài Gòn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Xôn xao clip xe ôm truyền thống chửi xe ôm công nghệ tại Ga Sài Gòn

PHẠM DŨNG

NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao clip một tài xế xe ôm công nghệ bị một tài xế trong đội xe ôm tự quản tại Ga Sài Gòn chửi và yêu cầu đi nơi khác đón khách.

Anh N.H.V. (tài xế xe ôm công nghệ) cho biết anh nhận được cuốc xe khách đặt ở cửa số 2 tại Ga Sài Gòn. 

Tuy nhiên, khi anh V. đến đón khách thì một người trong đội xe ôm tự quản có đeo thẻ yêu cầu anh rời đi với lời lẽ khó nghe. Ngoài ra, người này còn yêu cầu hành khách kéo va li ra chỗ khác, không được đón xe tại nơi có xe ôm truyền thống.

Xôn xao clip xe ôm truyền thống chửi xe ôm công nghệ tại Ga Sài Gòn - Ảnh 1.

Tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế xe ôm truyền thống xua đuổi, chửi bới

Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với 1,3 triệu lượt xem và gần 37.000 lượt thả tim, hàng trăm lượt bình luận tương tác.

Nhiều người cho rằng xe ôm truyền thống đuổi xe ôm công nghệ ra cửa đón khách là vô lý trong khi không có bất kỳ quy định nào của Ga Sài Gòn yêu cầu khách hoặc xe ôm công nghệ không được đón trả trong khuôn viên ga.

Trưởng Ga Sài Gòn khẳng định hành khách được quyền đón xe công nghệ ngay cửa ra vào ga, không ai có quyền ngăn cấm. Nếu bị xua đuổi trình báo ngay các bộ phận nghiệp vụ tại Ga Sài Gòn để được giải quyết kịp thời.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ Long Thành, Trưởng Ga Sài Gòn, cho biết trong Ga Sài Gòn có đội xe ôm tự quản và được ga tạo điều kiện để những người này hành nghề, sinh sống.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã đình chỉ tài xế xe ôm này và không cho người này vào Ga Sài Gòn đón khách. Tài xế xe ôm truyền thống không có quyền hành điều hành các phương tiện ra vào ga của ngành đường sắt" - ông Thành cho biết.

Ông Thành khẳng định không có quy định nào cấm hàng khách hoặc xe ôm công nghệ phải đón khách ngoài đường. Hành khách và tài xế xe ôm công nghệ, taxi công nghệ được quyền đón khách tại cửa ra vào ga. 

"Hành khách cứ yên tâm đặt xe và được đón ngay cửa ra vào chứ không phải kéo va li ra đường Nguyễn Thông để đón xe. Nếu hành khách hoặc xe ôm công nghệ bị xua đuổi thì có thể trình báo các bộ phận nghiệp vụ tại Ga Sài Gòn để được hỗ trợ" - ông Thành nhấn mạnh.

Tin liên quan

Công an TPHCM xác minh clip một nhóm người xô xát trên đường

Công an TPHCM xác minh clip một nhóm người xô xát trên đường

(NLĐO) - Công an TPHCM đang trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực, xác minh, làm rõ hành vi xô xát trên đường của một nhóm người

Cô gái ở TPHCM cầu cứu tìm mèo lạc, hứa hậu tạ 10 triệu

(NLĐO) - Con mèo trắng là thú cưng của gia đình bị trộm, cô gái ở TPHCM đã cầu cứu mạng xã hội và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an

Clip con cua 7 kg ở An Giang nổi tiếng mạng xã hội với 4,4 triệu lượt xem

(NLĐO) - Clip dài 17 giây đang nổi trên mạng xã hội đã được 4,4 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, người đăng rất vui vì nhận được tương tác khủng

mạng xã hội TPHCM xe ôm công nghệ ngành đường sắt Ga Sài Gòn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo