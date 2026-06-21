Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ: Thực hư UFO dưới nước

Tháng 1-2023, một vật thể chưa xác định đã đâm vào phần mui kính bên trái của buồng lái một chiếc tiêm kích F-16 Viper đang tham gia huấn luyện gần Gila Bend, bang Arizona - Mỹ. Cuộc điều tra ban đầu kết luận chiếc tiêm kích trị giá gần 70 triệu USD không bị hư hại, đồng thời loại trừ khả năng va phải chim.

Mối liên kết kỳ lạ

Cuối cùng, giới chức xác định máy bay đã va phải một máy bay không người lái (drone) nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định được vị trí xuất phát cũng như người điều khiển thiết bị này. Những thông tin trên đã được giải mật và được xác nhận bởi người phát ngôn Không quân Mỹ với Fox News Digital vào tháng 7-2025.

Báo cáo năm 2024 của Văn phòng Giải quyết hiện tượng dị thường trên mọi lĩnh vực (AARO) năm 2024 cũng cho biết họ nhận được 18 báo cáo về UAP (hiện tượng dị thường chưa xác định) xuất hiện gần các cơ sở hạ tầng hạt nhân, bãi phóng và hệ thống vũ khí.

Trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ Hạ viện Mỹ hồi tháng 9-2025, cựu quân nhân Không quân Mỹ Jeffrey Nuccetelli nhắc đến nhiều vụ xâm nhập có thể là UAP trong giai đoạn 2003-2005 gần căn cứ không quân Vandenberg ở bang California, trong thời gian tiến hành những vụ phóng quan trọng cho Văn phòng Do thám quốc gia.

Trang DefenseScoop dẫn lời ông Nuccetelli mô tả những vật thể khổng lồ trông "giống các tòa nhà biết bay" đã tiếp cận các quân nhân, phát ra xung năng lượng và di chuyển theo những cách kỳ lạ.

Cũng tại cuộc điều trần này, Hạ nghị sĩ Eric Burlison lần đầu tiên công bố một đoạn video mà ông nói là ghi lại cảnh một máy bay không người lái quân sự MQ-9 Reaper của Mỹ phóng tên lửa AGM-114 Hellfire vào một quả cầu tốc độ cao ngoài khơi Yemen hồi tháng 10-2024. Theo ông Burlison, vật thể đó dường như đã trúng đạn nhưng không bị phá hủy mà "tiếp tục bay đi, kéo theo các mảnh vỡ" - ông Burlison nói.

Chia sẻ với kênh Fox News, ông James Fox, đạo diễn chuyên thực hiện phim về UFO (vật thể bay không xác định), nói việc nhìn thấy UAP gần các cơ sở quân sự không phải là điều mới mẻ. "Có những báo cáo từ tận thập niên 1930 và 1940 về các vật thể phát sáng bí ẩn, hình cầu, tỏa ánh sáng rất mạnh và có thể bay vòng quanh các máy bay quân sự trong Thế chiến II một cách dễ dàng" - ông cho biết và nói thêm nhiều vụ cho thấy những đặc tính công nghệ rất tiên tiến, chẳng hạn các phương tiện không phát ra dấu hiệu nhiệt hoặc có thể đứng yên giữa điều kiện gió mạnh.

"Hoặc là chúng ta đang theo dõi cùng một hiện tượng từ những năm 1940 đến nay hoặc ai đó đã tái tạo được công nghệ đó và đang vận hành nó" - ông đặt ra nghi vấn.

Các nhân chứng chuẩn bị điều trần về UFO trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ vào tháng 9-2025 Ảnh: DEFENSESCOOP

Quan tâm đến chiến tranh?

Nói theo lý lẽ thông thường, các vụ nhìn thấy UAP trong thời chiến có lẽ không quá bất ngờ. Trên bầu trời các chiến trường luôn xuất hiện nhiều vật thể lạ hơn bình thường, bao gồm các thiết kế và công nghệ mới mà đối phương có thể chưa từng biết đến. Ví dụ, năm 2021, xuất hiện đoạn video do nhà nghiên cứu UFO Jeremy Corbell công bố, ghi lại những vật thể hình tam giác hoặc hình kim tự tháp tiếp cận các tàu chiến Hải quân Mỹ. Điều này chắc chắn rất kỳ lạ và đáng ngờ, song theo trang Watch Mojo, nhiều khả năng đó chỉ là các "đàn drone" của nước ngoài.

Tuy nhiên, cũng có nhiều tin đồn kỳ lạ hơn nhiều. Chẳng hạn, sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, hàng chục báo cáo về UFO đã xuất hiện. Trong một trường hợp, hơn 20 binh sĩ được cho là đồng loạt đổ bệnh sau khi nhìn thấy một UFO quét một chùm sáng nhấp nháy về phía họ. Theo các báo cáo, những người lính đã nổ súng vào vật thể đó nhưng nhận thấy đạn dường như bị bật ra.

Đặc biệt, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2-2022, nhiều trường hợp nhìn thấy UAP được báo cáo. Các hiện tượng này chia thành hai nhóm: rất sáng (cosmic), đôi khi nhấp nháy liên tục, thường xuất hiện đơn lẻ hoặc theo nhóm; và rất tối (phantom), dường như hấp thụ ánh sáng, di chuyển nhanh hơn nhiều.

Mối liên hệ tiềm tàng giữa UAP và hoạt động hạt nhân cũng thu hút sự chú ý ngày càng lớn. Kể từ khi vũ khí hạt nhân được phát triển vào những năm 1930 và 1940, hàng trăm quân nhân đã báo cáo việc UFO xuất hiện xung quanh các căn cứ hạt nhân và máy bay vận chuyển vũ khí hạt nhân.

Trong báo cáo của Tổ chức RAND gửi Lầu Năm Góc vào tháng 7-2023, họ kết luận các UAP thường được báo cáo nhiều nhất là trong vòng bán kính 30 km quanh các khu vực hoạt động quân sự (MOA), tức những vùng không phận được chỉ định cho các hoạt động huấn luyện và cơ động quân sự. Do đó, nhiều khả năng một số báo cáo UAP thực chất là các máy bay quân sự. Báo cáo của RAND dựa vào cơ sở dữ liệu khổng lồ của Trung tâm Báo cáo UFO quốc gia (NUFORC), với 101.151 báo cáo UAP tại 12.783 khu vực dân cư trong giai đoạn 1998-2022.

Đoạn video ghi lại cảnh quân đội theo dõi một UAP hình đĩa bay ở khu vực trên không gần biên giới giữa Afghanistan và Pakistan vào năm 2020 do nhà báo và nhà làm phim Jeremy Corbell công bố Ảnh: NBC NEWS

Vật thể chưa xác định dưới nước

Theo trang Marine Technology News, kể từ tháng 8-2025, một ứng dụng báo cáo UFO đã ghi nhận hơn 9.000 vụ nhìn thấy các vật thể chưa xác định dưới nước (USO) gần các vùng duyên hải và những vùng biển lớn của Mỹ như ở các bang California và Florida. Các nhân chứng kể một số USO có thể di chuyển giữa môi trường không khí và nước với tốc độ đáng kinh ngạc.

Trong số hồ sơ UFO được Lầu Năm Góc mới công bố, có một đoạn video quay bằng iPhone mang tên "Những quả cầu trên hồ nước". Trong đó, Lầu Năm Góc mô tả "một nguồn sáng dưới đường chân trời, lơ lửng phía trên một hồ nước ở khoảng cách ước tính hơn 800 m". Vật thể này xuất hiện như "một quả cầu giống plasma" liên tục thay đổi hình dạng và độ sáng. Đôi lúc, nguồn sáng chính dường như tách thành nhiều điểm sáng nhỏ hơn. Vật thể biến mất sau khoảng 45 phút. Đến nay, vụ việc vẫn chưa có lời giải.

Trước đó, theo tạp chí khoa học - công nghệ phổ thông Popular Mechanics, ngoài khơi San Diego của bang California đã xảy ra một trong những vụ việc USO nổi tiếng nhất: Vụ "Tic-Tac". Ngày 14-11-2004, chỉ huy Hải quân Mỹ David Fravor cùng phi đội tiêm kích Boeing F/A-18F Super Hornet của mình phát hiện một vật thể màu trắng, hình thuôn dài (giống như viên kẹo bạc hà Tic-Tac). Nó lơ lửng phía trên vùng nước sủi bọt trắng.

Trên màn hình cảm biến hồng ngoại và quang học, vật thể này dài gần 13,7 m, không có cánh hay bất kỳ bộ phận nhô ra nào. Nó dường như di chuyển song song với máy bay mà không để lại dấu vết khí thải. Khi ông Fravor cố gắng tiếp cận, vật thể lập tức tăng tốc với vận tốc cực lớn, nhanh đến mức hệ thống cảm biến không thể tiếp tục theo dõi.

Chuẩn Đô đốc đã nghỉ hưu Tim Gallaudet, cựu nhà khí tượng trưởng của Hải quân Mỹ, tin rằng chúng là các USO có thể có nguồn gốc ngoài trái đất. "Chúng tôi khá tin rằng những phương tiện này được điều khiển bởi một dạng trí tuệ bậc cao không phải con người" - ông Gallaudet nói, nhấn mạnh việc chúng di chuyển cực nhanh dưới nước và không thay đổi tốc độ khi chuyển từ nước sang không khí, thậm chí còn rẽ góc vuông vức.