HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Xôn xao mạng xã hội: Du khách nước ngoài quấn chuối quanh người để “hút” khỉ ở Sơn Trà

B.Vân

(NLĐO) - Clip du khách quấn chuối trêu khỉ hoang dã ở bán đảo Sơn Trà gây tranh cãi trên mạng xã hội, Ban quản lý đã vào cuộc xử lý

Ngày 18-1, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã nắm thông tin và xử lý vụ việc liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một du khách sử dụng thức ăn để "chọc ghẹo" đàn khỉ hoang dã tại bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip cho thấy một du khách nước ngoài quấn nhiều quả chuối chín quanh bụng, tay và chân, sau đó tiến vào khu vực sinh sống của đàn khỉ trên núi Sơn Trà. 

Người này tỏ ra thích thú khi các con khỉ lao tới giành lấy chuối trên cơ thể, bất chấp những nguy cơ mất an toàn cho bản thân và tác động tiêu cực đến tập tính tự nhiên của động vật hoang dã.

Du khách nước ngoài quấn chuối quanh người, trêu khỉ ở Sơn Trà

Phát hiện sự việc, nhân viên một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà đã nhanh chóng tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách chấm dứt hành vi phản cảm nói trên.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn  clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, gây nhiều tranh luận. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đã cắm nhiều biển cảnh báo nghiêm cấm cho khỉ ăn.

Du khách nước ngòai quấn chuối trêu khỉ hoang dã ở Sơn Trà gây tranh cãi - Ảnh 1.

Du khách quấn chuối quanh người để trêu khỉ

Theo đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ngay khi nắm thông tin, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã kịp thời có mặt tại hiện trường, yêu cầu du khách dừng ngay việc cho khỉ ăn và nhắc nhở tuân thủ các quy định hiện hành.

Cũng theo Ban quản lý, nhiều năm qua, dù công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên và hệ thống biển báo đã được lắp đặt tại các điểm tham quan, vẫn còn không ít du khách vì tâm lý hiếu kỳ cố tình cho động vật hoang dã ăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Thời gian tới, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở du khách chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, an toàn tại bán đảo Sơn Trà.

Tin liên quan

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng sau gần 30 năm giờ ra sao?

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng sau gần 30 năm giờ ra sao?

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông tin về tiến độ triển khai và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan Dự án Làng Đại học

Người đàn ông ở Đà Nẵng giao nộp con vật quý nặng 7 kg

(NLĐO) – Phát hiện con vật nằm trong danh mục của Sách Đỏ tại khu vực phía sau vườn nhà, người đàn ông ở TP Đà Nẵng liền điện báo cho công an.

Đoàn Báo Người Lao Động cùng nhà đồng hành tặng 20 tivi cho Đà Nẵng

(NLĐO) - “Hành trình tuổi trẻ – Kết nối vì cộng đồng” do Đoàn Báo Người Lao Động thực hiện đã gieo thêm niềm tin, sự ấm áp cho học sinh vùng khó tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng khỉ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo