Ngày 18-1, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã nắm thông tin và xử lý vụ việc liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một du khách sử dụng thức ăn để "chọc ghẹo" đàn khỉ hoang dã tại bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip cho thấy một du khách nước ngoài quấn nhiều quả chuối chín quanh bụng, tay và chân, sau đó tiến vào khu vực sinh sống của đàn khỉ trên núi Sơn Trà.

Người này tỏ ra thích thú khi các con khỉ lao tới giành lấy chuối trên cơ thể, bất chấp những nguy cơ mất an toàn cho bản thân và tác động tiêu cực đến tập tính tự nhiên của động vật hoang dã.

Phát hiện sự việc, nhân viên một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà đã nhanh chóng tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách chấm dứt hành vi phản cảm nói trên.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, gây nhiều tranh luận. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đã cắm nhiều biển cảnh báo nghiêm cấm cho khỉ ăn.

Theo đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ngay khi nắm thông tin, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã kịp thời có mặt tại hiện trường, yêu cầu du khách dừng ngay việc cho khỉ ăn và nhắc nhở tuân thủ các quy định hiện hành.

Cũng theo Ban quản lý, nhiều năm qua, dù công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên và hệ thống biển báo đã được lắp đặt tại các điểm tham quan, vẫn còn không ít du khách vì tâm lý hiếu kỳ cố tình cho động vật hoang dã ăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Thời gian tới, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở du khách chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, an toàn tại bán đảo Sơn Trà.