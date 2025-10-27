Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế

Quang Nhật

(NLĐO) - Trưa 27-10, nước lũ trên các sông TP Huế đã lên cao, ngập lụt bủa vây. Dự báo đỉnh lũ sông Bồ, sông Truồi sẽ vượt lũ lịch sử, sông Hương ở mức rất cao.

- Ảnh 1.

Mực nước sông Hương lúc 12 giờ 30 phút đã đạt 4,26 m, vượt báo động 3 là 0,68 m; dự báo sẽ vượt báo động 3, cao hơn đỉnh lũ năm 2023 khoảng 0,4 m.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Khu vực phường Vỹ Dạ.

Nhiều xe máy tại chung cư Vicoland, phường Vỹ Dạ bị nước lũ nhấn chìm.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Khung cảnh ngập lụt khắp nơi ở Huế.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Thuỷ điện Bình Điền, Hương Điền và hồ chứa tả Trạch đang xả về hạ du với lưu lượng hơn 11.000 m3/s.

- Ảnh 11.

Cảnh ngập lụt đường Đống Đa, trung tâm TP Huế.

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

Khu vực sân trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu, hạ nguồn sông Bồ.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

Lực lượng công an triển khai công tác ứng phó ngập lụt.

- Ảnh 16.

Đưa một cụ bà di tản.


- Ảnh 17.

Công an phường Phú Xuân giúp một gia quyến ở đường Trần Quốc Toản đưa quan tài người quá cố lên cao, tránh ngập lụt. Ảnh: Công an cung cấp.

- Ảnh 18.

Công an phường Phú Xuân đến hỗ trợ một gia đình tang quyến bị ngập lụt.

- Ảnh 19.

Một đám tang khác ở đường Chi Lăng (phường Phú Xuân) cũng được công an hỗ trợ gia quyến đưa quan tài lên cao tránh lụt. Ảnh: Công an cung cấp.

- Ảnh 20.

Khuôn viên trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu ở hạ nguồn sông Bồ, nước lũ đang dâng cao.

Tin liên quan

CLIP: Mưa lớn, hàng loạt ngầm tràn chia cắt, hồ đập mở tràn xả nước

(NLĐO) - Đến trưa 27-10, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị đang có mưa lớn, 235 nhà dân bị ngập từ 0,3 - 0,5 m.

Hạ du đang ngập, thượng nguồn mưa lớn, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng tăng xả lũ

(NLĐO) – Sau vài tiếng giảm mưa, đến sáng nay, nhiều xã vùng cao của Đà Nẵng có mưa lớn trở lại, nước đổ về hồ thủy điện tăng cao buộc phải xả xuống hạ du.

CLIP: Đèo Lò Xo đang sạt lở nặng, Quốc lộ 14 tê liệt

(NLĐO) - Đèo Lò Xo nối giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đang bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tê tiệt, tài xế cần lưu ý khi đi qua tuyến đường này.

ngập lụt lũ lụt mưa lũ lũ lịch sử đỉnh lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo