Xót xa hình ảnh gia quyến đưa quan tài lên xe tải để chạy lũ

Đến sáng sớm nay, ngày 28-10, mực nước lũ các sông ở Huế xuống chậm, mưa giảm hẳn, nhiều nơi tranh thủ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa theo phương châm "nước rút tới đâu dọn tới đó". Đó là điều mà người dân Huế chờ đợi sau hơn một ngày đêm mệt nhoài đánh vật theo con lũ dữ.

Một gia quyến ở phường Kim Long thuê xe chở quan tài từ nhà ở đường Vạn Xuân ra tránh lũ ở đường Lê Duẩn vào ngày 27-10. Ảnh: Đình Quân.

Trung tâm thành phố Huế, các thôn quê, những nơi thấp trũng ven sông, suối tại 32 trong 40 xã, phường TP Huế nước lũ bủa vây. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh xót xa như cảnh một gia quyến phải thuê xe tải chở quan tài người chết nhanh chóng rời nhà đến nơi cao ráo chờ nước rút để đưa đi chôn cất; cảnh người thân, công an, chính quyền địa phương giúp gia quyến đưa quan tài lên cao. Hay những chiếc xế hộp đắt tiền, tài sản mà họ cố công làm lụng bao năm mới sắm được, nay bị lũ nhấn chìm, gây hư hại...

Quan tài để trên xe và đỗ nơi cao ráo trên đường Lê Duẩn. Gia quyến dùng bạt che mưa phía trên, chờ hôm nay 28-10 sẽ đi an táng. Ảnh: Đình Quân.

Một đám tang ở phường Phú Xuân trong cảnh ngập lụt, phải đưa quan tài lên bàn tránh ngập. Ảnh: Công an cung cấp.

Hình ảnh những xế hộp bị ngập trong lũ:

Ô tô ngập nước trong Bệnh viện Trung ương Huế

Những chiếc ô tô dù đậu trên vỉa hè trong bệnh viện nhưng bị ảnh hưởng của nước lũ.

Một chiếc xe đắt tiền đậu trên vỉa hè TP Huế