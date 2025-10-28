HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Xót xa hình ảnh gia quyến đưa quan tài lên xe tải để chạy lũ

Quang Nhật

(NLĐO) - Nước lũ lên nhanh, một gia quyến ở Huế phải khiêng quan tài người quá cố lên xe tải rời khỏi nhà đến nơi cao ráo đậu tạm, chờ ngày an táng.

Đến sáng sớm nay, ngày 28-10, mực nước lũ các sông ở Huế xuống chậm, mưa giảm hẳn, nhiều nơi tranh thủ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa theo phương châm "nước rút tới đâu dọn tới đó". Đó là điều mà người dân Huế chờ đợi sau hơn một ngày đêm mệt nhoài đánh vật theo con lũ dữ.

- Ảnh 1.

Một gia quyến ở phường Kim Long thuê xe chở quan tài từ nhà ở đường Vạn Xuân ra tránh lũ ở đường Lê Duẩn vào ngày 27-10. Ảnh: Đình Quân.

Trung tâm thành phố Huế, các thôn quê, những nơi thấp trũng ven sông, suối tại 32 trong 40 xã, phường TP Huế nước lũ bủa vây. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh xót xa như cảnh một gia quyến phải thuê xe tải chở quan tài người chết nhanh chóng rời nhà đến nơi cao ráo chờ nước rút để đưa đi chôn cất; cảnh người thân, công an, chính quyền địa phương giúp gia quyến đưa quan tài lên cao. Hay những chiếc xế hộp đắt tiền, tài sản mà họ cố công làm lụng bao năm mới sắm được, nay bị lũ nhấn chìm, gây hư hại...

- Ảnh 2.

Quan tài để trên xe và đỗ nơi cao ráo trên đường Lê Duẩn. Gia quyến dùng bạt che mưa phía trên, chờ hôm nay 28-10 sẽ đi an táng. Ảnh: Đình Quân.

- Ảnh 3.

Một đám tang ở phường Phú Xuân trong cảnh ngập lụt, phải đưa quan tài lên bàn tránh ngập. Ảnh: Công an cung cấp.

Hình ảnh những xế hộp bị ngập trong lũ:

- Ảnh 5.

Ô tô ngập nước trong Bệnh viện Trung ương Huế

- Ảnh 6.

Những chiếc ô tô dù đậu trên vỉa hè trong bệnh viện nhưng bị ảnh hưởng của nước lũ.

- Ảnh 7.

Một chiếc xe đắt tiền đậu trên vỉa hè TP Huế

- Ảnh 8.

Một xế hộp trên đường Vạn Xuân, phường Kim Long chìm trong nước lũ. Ảnh: Đình Quân.

Mưa lũ miền Trung: Quảng Trị mưa rất to, nước lũ chia cắt, di dời hàng trăm hộ dân

(NLĐO) - Sau khi đạt đỉnh, lũ trên các sông của Huế xuống chậm, trung bình 6 cm/ giờ. Hàng chục ngàn ngôi nhà vẫn bị ngập trong lũ.

Sau mưa lũ dữ dội, người dân Huế đón tin vui bất ngờ

(NLĐO) - Dự báo mưa sẽ giảm cường độ, nước trên sông Bồ sau khi vượt đỉnh của cơn lũ lịch sử năm 1999 thì đang xuống. Các sông khác mực nước cũng sẽ hạ.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp mưa lũ ở miền Trung

(NLĐO) - Ngày 27-10, Thủ tướng Chính phủ ký công điện số 203 về tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

hình ảnh lũ lụt mưa lũ miền Trung lũ lịch sử mưa lũ Huế
