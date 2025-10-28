HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bất chấp cảnh báo, tài xế "liều mạng" băng qua dòng nước lũ ở Quảng Trị

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Tài xế xe tải "liều mạng" băng qua khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm dẫn đến xe bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Ngày 28-10, Công an xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với người dân cứu hộ tài xế, hàng hóa trên xe tải bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe tải đông lạnh BKS 18H-019.xx khi lưu thông qua đoạn đường ngập sâu trên Quốc lộ 49C đoạn qua xã Mỹ Thủy đã bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Công an cứu tài xế xe tải mắc kẹt giữa dòng nước lũ nguy hiểm - Ảnh 1.

Công an cứu tài xế xe tải mắc kẹt giữa dòng nước lũ nguy hiểm - Ảnh 2.

Lực lượng Công an xã Mỹ Thủy tiếp cận, giải cứu 2 người trên xe tải băng qua dòng nước lũ nguy hiểm

Đáng nói, khu vực này đã được Công an xã Mỹ Thủy cảnh báo ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn chủ quan điều khiển phương tiện đi qua.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thủy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai cứu hộ 2 người trên xe tải mắc kẹt đến nơi an toàn.

Sau khi cứu người, lực lượng công an đã phối hợp với người dân địa phương di chuyển hàng hóa trên xe nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản, đồng thời đưa chiếc xe ra khỏi khu vực ngập lũ nguy hiểm.

Do mưa kéo dài những ngày qua, nhiều đoạn tại Quốc lộ 49C đoạn qua xã Mỹ Thuỷ, Vĩnh Định, Triệu Bình bị ngập sâu từ 0,6-0,8 m, gây ách tắc giao thông, nên công việc giải cứu rất khó khăn mới đưa được tài xế cùng hàng hóa và xe khỏi vùng nước lũ.

Tin liên quan

Thời tiết TP HCM hôm nay, 28-10: Tiếp tục có mưa

Thời tiết TP HCM hôm nay, 28-10: Tiếp tục có mưa

(NLĐO) - Thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa, người dân được khuyến cáo mang áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà.

Cảnh tượng bên trong Bệnh viện Trung ương Huế sau cơn lũ dữ

(NLĐO) - Bệnh viện Trung ương Huế tập trung dọn dẹp vệ sinh trong khi nước lũ đang rút xuống để phục vụ công tác khám, chữa bệnh an toàn.

Tìm thấy thi thể cô giáo ở Lâm Đồng bị nước lũ cuốn trôi

(NLĐO) - Thi thể cô giáo ở xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) được tìm thấy ở khu vực suối cách nơi bị nước lũ cuốn trôi khoảng 500m.

công an ngập lụt giải cứu tỉnh Quảng trị dòng nước lũ ngập lũ nguy hiểm ,mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo