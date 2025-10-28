Ngày 28-10, Công an xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với người dân cứu hộ tài xế, hàng hóa trên xe tải bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe tải đông lạnh BKS 18H-019.xx khi lưu thông qua đoạn đường ngập sâu trên Quốc lộ 49C đoạn qua xã Mỹ Thủy đã bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Lực lượng Công an xã Mỹ Thủy tiếp cận, giải cứu 2 người trên xe tải băng qua dòng nước lũ nguy hiểm

Đáng nói, khu vực này đã được Công an xã Mỹ Thủy cảnh báo ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn chủ quan điều khiển phương tiện đi qua.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thủy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai cứu hộ 2 người trên xe tải mắc kẹt đến nơi an toàn.

Sau khi cứu người, lực lượng công an đã phối hợp với người dân địa phương di chuyển hàng hóa trên xe nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản, đồng thời đưa chiếc xe ra khỏi khu vực ngập lũ nguy hiểm.

Do mưa kéo dài những ngày qua, nhiều đoạn tại Quốc lộ 49C đoạn qua xã Mỹ Thuỷ, Vĩnh Định, Triệu Bình bị ngập sâu từ 0,6-0,8 m, gây ách tắc giao thông, nên công việc giải cứu rất khó khăn mới đưa được tài xế cùng hàng hóa và xe khỏi vùng nước lũ.