Tìm thấy thi thể cô giáo ở Lâm Đồng bị nước lũ cuốn trôi

Ngày 28-10, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (SN 1999, trú tại xã D'ran, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2).



Lực lượng cứu hộ đi tìm cô giáo Hân trong đêm 27-10.

Trước đó, chiều 27-10, khu vực xã D'ran xuất hiện mưa lớn làm nhiều khu vực, nhất là ven sông ven suối nước dâng cao gây ngập lụt. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện chị Hân bị nước cuốn trôi nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được huy động đi tìm kiếm chị Hân, đến sáng nay thì phát hiện thi thể nạn nhân, cách nơi gặp nạn khoảng 500 m. Trong sáng nay, lực lượng chức năng tiến hành bàn giao thi thể cô giáo cho gia đình lo hậu sự.

Cơn mưa lớn chiều 27-10 cũng khiến một số nơi như D'ran, Hiệp Thạnh bị ngập nặng, lực lượng chức năng phải dùng xuồng cứu hộ đưa người dân bị cô lập đến nơi an toàn.