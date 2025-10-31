Xót xa nội thành Huế sau cơn lũ lịch sử

(NLĐO) - Sau lũ lịch sử, rác bủa vây ngoài đường, trên sông. Trong các ngôi nhà thấp ở khu vực nội thành Huế là cảnh hoang tàn.
Cơn lũ lịch sử ở Huế kéo dài từ ngày 26 đến 30 - 10 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà ở 32 xã, phường bị ngập lụt. Khu vực nội thành Huế - thuộc phường Phú Xuân là khu vực thấp trũng, nhiều căn nhà bị ngập khá sâu, chẳng thua kém cơn lũ lịch sử 1999. Lũ rút làm cho nhiều gia đình rơi cảnh khó khăn vì tài sản bị hư hại do ngập nước dài ngày. Trên các tuyến phố rác đang ngổn ngang.
