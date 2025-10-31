HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xót xa nội thành Huế sau cơn lũ lịch sử

Q.Nhật -Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau lũ lịch sử, rác bủa vây ngoài đường, trên sông. Trong các ngôi nhà thấp ở khu vực nội thành Huế là cảnh hoang tàn.

Cơn lũ lịch sử ở Huế kéo dài từ ngày 26 đến 30 - 10 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà ở 32 xã, phường bị ngập lụt. Khu vực nội thành Huế - thuộc phường Phú Xuân là khu vực thấp trũng, nhiều căn nhà bị ngập khá sâu, chẳng thua kém cơn lũ lịch sử 1999. Lũ rút làm cho nhiều gia đình rơi cảnh khó khăn vì tài sản bị hư hại do ngập nước dài ngày. Trên các tuyến phố rác đang ngổn ngang.

- Ảnh 1.

Căn nhà của bà Hồ Thị Ty (73 tuổi), đường Đoàn Thị Điểm bị ngập sâu 1,5 m trong nhà, 1,8 m ngoài đường.

- Ảnh 2.

Nơi đây là chỗ ở của bà Ty với người em trai. Cơn lũ lịch sử đã nhấn chìm, làm hư hại hầu như toàn bộ đồ dùng.

Hình ảnh sau lũ tại khu vực nội thành Huế.

- Ảnh 3.

Bà Ty lượm nhặt lại những thứ sau lũ. Khi lũ dâng cao, chính quyền địa phương đã đến di dời bà Ty đến chỗ an toàn.

- Ảnh 4.

Một người dân thu dọn đồ đạc sau khi bị lũ nhấn chìm.


- Ảnh 5.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở đường Đoàn Thị Điểm dọn dẹp đồ đạc sau lũ. Chủ nhân ngôi nhà này cho biết mực nước ngập nhà xấp xỉ tương đương với cơn lũ lịch sử năm 1999.

- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra chiếc ví bị lũ cuốn nay mới tìm thấy.

- Ảnh 7.

Nhiều hàng quán bị ngập, tài sản hư hại,

- Ảnh 8.

Tài sản người dân đường Mai Thúc Loan sau cơn lũ đi qua bị hư hại.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

CPU máy tính để bàn sau nước lũ

- Ảnh 11.

Một hàng quán đường Mai Thúc Loan sau lũ.

- Ảnh 12.

Chợ Tây Lộc trên đường Nguyễn Trãi.

- Ảnh 13.

Sau lũ là bùn, rác ùn ứ. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Chí Thanh.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

Rác ngổn ngang trên đường Đoàn Thị Điểm.

- Ảnh 16.

Hồ Tịnh Tâm bao ni lông nổi trắng mặt hồ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động nhân công dọn dẹp sau khi lũ rút.


 

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra di tích Đại nội Huế, tỉnh Hà Tỉnh

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra di tích Đại nội Huế, tỉnh Hà Tỉnh

(NLĐO) - Kiểm tra di tích Đại nội Huế sau lũ lịch sử, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu đơn vị quản lý, chính quyền địa phương nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh.

104 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế

(NLĐO) - Trước thiệt hại nặng nề do lũ lớn, Công an Quảng Trị cử 104 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên người dân vùng lũ TP Huế

(NLĐO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã động viên và tặng quà cho các bệnh nhân, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại TP Huế

lũ lụt mưa lũ mưa lũ miền Trung
