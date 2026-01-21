HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử lý 2 người phụ nữ xuyên tạc, lan truyền tin đồn thất thiệt

Ca Linh

(NLĐO) - Hai người phụ nữ tại Vĩnh Long vừa bị công an mời làm việc do đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

Ngày 21-1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook "Duyen Ngoc" do bà T.T.K.C (SN 1985; ngụ xã Đôn Châu) sử dụng đã đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng.

Bà C. đã đăng tải các nội dung mang tính tuyên truyền, xuyên tạc về vùng đất Nam Bộ, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Những nội dung này chưa được kiểm chứng, dễ gây hiểu lầm trong người dân, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vĩnh Long: Xử lý 2 người phụ nữ lan truyền tin đồn thất thiệt - Ảnh 1.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với bà T.T.K.C

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời bà C. lên làm việc. Bà C. đã được giải thích, tuyên truyền, ý thức, trách nhiệm của công dân khi sử dụng mạng xã hội.

Qua đó, bà C. đã nhận thức được hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các nội dung nêu trên là sai và cam kết gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, hình ảnh vi phạm.

Ngoài trường hợp trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Vĩnh Long cũng phối hợp Công an xã Ngũ Lạc mời bà T.S.M (SN 1991; ngụ xã Ngũ Lạc) lên làm việc liên quan đến hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật.

Bà M. thừa nhận bản thân có đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng với mục đích để mọi người cùng xem.

Qua làm việc, bà M. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội và tự gỡ các bài viết đã đăng tải, chia sẻ sai sự thật. Công an xã Ngũ Lạc đã cho bà M. viết cam kết không tái phạm.

Tin liên quan

Tin đồn thất thiệt gây thêm mất mát, hệ lụy trong lũ dữ

Tin đồn thất thiệt gây thêm mất mát, hệ lụy trong lũ dữ

(NLĐO) - Giữa mưa lũ, người dân lo lắng thì những tin đồn như vỡ đập, người chết hàng loạt khiến nhiều người thêm hoang mang tháo chạy, để lại hậu quả đau lòng.

Hóng hớt tin đồn ở chợ, 2 phụ nữ đăng tin bắt cóc sai sự thật lên mạng xã hội

(NLĐO) – Trong lúc đi chợ, 2 người phụ nữ nghe người dân kể có chuyện bắt cóc trẻ em và vội vàng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Vụ người phụ nữ bại liệt qua đời sau khi bị cướp điện thoại: Người mẹ lên tiếng về tin đồn tự tử

(NLĐO) – Gia đình người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh đã trích xuất dữ liệu camera của gia đình rồi đưa vụ việc lên mạng xã hội

xuyên tạc tin đồn Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo