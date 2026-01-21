Ngày 21-1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook "Duyen Ngoc" do bà T.T.K.C (SN 1985; ngụ xã Đôn Châu) sử dụng đã đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng.

Bà C. đã đăng tải các nội dung mang tính tuyên truyền, xuyên tạc về vùng đất Nam Bộ, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Những nội dung này chưa được kiểm chứng, dễ gây hiểu lầm trong người dân, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với bà T.T.K.C

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời bà C. lên làm việc. Bà C. đã được giải thích, tuyên truyền, ý thức, trách nhiệm của công dân khi sử dụng mạng xã hội.

Qua đó, bà C. đã nhận thức được hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các nội dung nêu trên là sai và cam kết gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, hình ảnh vi phạm.

Ngoài trường hợp trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Vĩnh Long cũng phối hợp Công an xã Ngũ Lạc mời bà T.S.M (SN 1991; ngụ xã Ngũ Lạc) lên làm việc liên quan đến hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật.

Bà M. thừa nhận bản thân có đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng với mục đích để mọi người cùng xem.

Qua làm việc, bà M. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội và tự gỡ các bài viết đã đăng tải, chia sẻ sai sự thật. Công an xã Ngũ Lạc đã cho bà M. viết cam kết không tái phạm.