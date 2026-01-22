Xử lý liên tục để tránh tình trạng lực lượng chức năng rời đi rồi tái lấn chiếm

Sáng 22-1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp Công an phường Tam Bình xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đoạn chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức xảy ra lấn chiếm rất phức tạp.

Theo lực lượng chức năng, đây là khu vực "nóng" cần xử lý về buôn bán, để xe gây cản trở giao thông.

Sau 2 tiếng xử lý, tổ công tác đã lập 7 trường hợp dừng đỗ xe sai quy định với mức phạt 500.000 đồng. Công an phường Tam Bình cũng xử lý 5 trường hợp để xe buôn bán trên vỉa hè, thu giữ 2 cái cân, 1 bảng hiệu và một số nông sản.

Mấy ngày qua, lực lượng chức năng liên tục xử lý tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, yêu cầu trả lại hiện trạng. Theo người dân, lòng đường, vỉa hè nơi đây thường xuyên bị chiếm dụng để buôn bán nông sản, hải sản...

Để xử lý dứt điểm, tổ công tác sẽ thường xuyên kiểm tra và quay trở lại, tránh tình trạng lấn chiếm tái diễn.

Người dân bày bán mất trật tự trên một số cây cầu.

Sau khi lực lượng chức năng rời đi, người dân tiếp tục lấn chiếm.

Tình trạng lấn chiếm ở đường Đỗ Mười, trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức rất phức tạp.

CSGT xử lý vi phạm giao thông ở khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Lực lượng chức năng xử lý liên tục để tránh tái diễn cảnh lấn chiếm.







