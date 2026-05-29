Xử lý nợ BHXH, giúp người lao động tiếp cận an sinh tốt hơn

Sáng 29-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng, TPHCM đã tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo phường với hơn 150 đoàn viên, hội viên, thanh niên, người lao động với Chủ đề "Đối thoại Tháng 5 - Lắng nghe, Thấu hiểu, Đồng hành, Chia sẻ".

An sinh tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

Tại buổi đối thoại, đại biểu đã được nghe 12 lượt ý kiến phát biểu với 18 nội dung đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương, vấn đề sắp xếp khu phố, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, nhất là các chính sách dành cho người lao động như BHYT, BHXH, nhà trọ công nhân…

Ông Trần Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng phát biểu tại buổi đối thoại

Chị Nguyễn Vũ Thanh Minh - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Rạch Ông đề xuất cơ quan chức năng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tuyến y tế cơ sở, nghiên cứu mở rộng mô hình, thời gian khám bệnh ngoài giờ được sử dụng BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động sau giờ làm việc.

Còn chị Huỳnh Thùy Mỵ - người lao động Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoàng Anh phản ánh thực trạng một số khu nhà trọ trên địa bàn phường có diện tích chật hẹp, thiếu tiện ích và vệ sinh môi trường. Chị cho rằng để người lao động có môi trường sống tốt hơn thì công tác phòng cháy chữa cháy cần được quan tâm đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ đầu tư cải thiện, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử phạt nhằm hạn chế các tình huống rủi ro.

Tăng cường giám sát, xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Tại hội nghị, có ý kiến cho rằng sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, doanh nghiệp rất khó nắm được các thông tin về các vấn đề liên quan đến báo cáo sử dụng lao động, Nội quy lao động, cơ chế đối thoại theo Nghị định 145/NĐ-CP, Thỏa ước lao động tập thể…

Người lao động đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại

Nhất là doanh nghiệp qui mô nhỏ, doanh nghiệp hầu như không quan tâm đến nội dung báo báo, các vần đề phát sinh từ việc vi phạm hợp đồng lao động, nợ BHXH, chậm trả lương, chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật xảy ra thường xuyên, dẫn đến mâu thuẫn giữa người lao động và doanh nghiệp. Do đó, công nhân lao động tại các doanh nghiệp khu vực này mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm hơn công tác kiểm tra, giám sát về việc đóng BHXH và việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Đồng thời đề xuất chính quyền địa phương chủ động kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tất cả các ý kiến, các nội dung đề xuất, hiến kế của đoàn viên, hội viên, người lao động đã được lãnh đạo phường và các phòng ban chuyên môn tiếp thu, giải đáp, phản hồi cụ thể ngay tại hội nghị.

Bà Đoàn Ngọc Diễm Lan - Chủ tịch Công đoàn phường nêu đề xuất tại hội nghị Để chăm lo tốt hơn cho người lao động, bà Đoàn Ngọc Diễm Lan - Chủ tịch Công đoàn phường cũng đề xuất Đảng ủy- UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường quan tâm định hướng trong chăm lo hỗ trợ cho lực lượng lao động khu vực phi chính thức đang sinh sống và lưu trú các khu nhà trọ trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện để Công đoàn phường phối hợp liên tịch với các Cấp ủy khu phố để khảo sát người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tham gia vào các Nghiệp đoàn ngành nghề dưới sự quản lý của Công đoàn phường.



