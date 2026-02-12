HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ đầu tư ở TPHCM hai lần bị CSGT xử phạt với cùng một lỗi

Anh Vũ

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức bị xử lý do không bố trí người điều tiết giao thông ở khu vực thi công.

Ngày 12-2, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử phạt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức về hành vi "không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp".

Chủ đầu tư TPHCM bị phạt hai lần vì lỗi không bố trí người điều tiết giao thông - Ảnh 1.

Đội CSGT Rạch Chiếc làm việc với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức.

Theo cảnh sát, tại công trình trên đường Lò Lu (phường Long Phước) thường xuyên bị ùn tắc giao thông, dù vậy, chủ đầu tư đã không bố trí người điều tiết giao thông theo quy định.

Lúc 8 giờ 20 ngày 4-2, Đội CSGT Rạch Chiếc đã kiểm tra tại khu vực trên và lập biên bản chủ đầu tư. Đến sáng 12-2, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức đã đến nộp phạt.

Theo quy định, chủ đầu tư bị phạt 4 triệu đồng theo Nghị định 100/2019, ngoài ra buộc thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Đáng nói, hồi tháng 1-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức cũng bị Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý với lỗi trên.  


Tin liên quan

Từ phản ánh của người dân, CSGT Gia Lai xử phạt tài xế dừng ô tô giữa đường

Từ phản ánh của người dân, CSGT Gia Lai xử phạt tài xế dừng ô tô giữa đường

(NLĐO) - Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic và clip lan truyền trên mạng xã hội, CSGT Gia Lai đã vào cuộc xử phạt tài xế dừng ô tô giữa đường.

Xử phạt tài xế tự ý thêm đèn phía sau ô tô chạy trên cao tốc

(NLĐO) - Người đàn ông vừa bị xử phạt vì hành vi điều khiển ô tô có lắp thêm đèn phía sau không đúng quy định.

Chủ đầu tư The Pearl Hội An ở Đà Nẵng bị xử phạt 389 triệu đồng

(NLĐO) - Công ty CP Tri Việt Hội An bị xử phạt hành chính do nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

