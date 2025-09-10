Xử phạt tài xế xe bán tải ở TP HCM độ đèn gây khó chịu cho người đi đường

Ngày 10-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe ô tô bán tải vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Người này là T.N.H (SN 1988, ở phường Thuận An, TP HCM).

Chiếc xe bán tải lắp thêm còi

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip tài xế này chạy xe ô tô bán tải độ đèn chói lóa, gây khó chịu cho người đi đường.

Đáng nói, khi tới giao lộ ngã ba đường Cách mạng Tháng 8 và đường Lào Cai, phường Thủ Dầu Một, tài xế còn vượt đèn đỏ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sự việc được xác minh xảy ra từ ngày 3-9.

Tài xế bị phạt 20,5 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành xác minh và mời ông T.N.H lên làm việc.

Với hành vi nói trên, tài xế bị xử phạt 20,5 triệu đồng cho 2 lỗi vượt đèn đỏ và tháo đèn lắp thêm không đúng quy định, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.