Xử thật nghiêm để dân an tâm đi chợ!

Chỉ vì lợi nhuận, những kẻ kinh doanh thất đức như Nguyễn Văn Thái đã dùng hóa chất độc hại ngâm tẩm, phù phép hàng chục tấn thịt bẩn tuồn ra thị trường. Đây không đơn thuần là lừa dối người tiêu dùng, mà là tội ác, trực tiếp đầu độc sức khỏe đồng bào.

Là người nội trợ hằng ngày đi chợ, tôi thực sự hoang mang. Dù cẩn thận, song bằng mắt thường, chúng tôi làm sao phân biệt được đâu là thịt bò thật, đâu là thịt heo nái ngâm hóa chất sodium metabisulfite và huyết heo tinh vi đến thế? Niềm tin của người dân vào các sạp thịt ngoài chợ truyền thống đang bị lung lay dữ dội.

Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh và kỳ vọng vào tuyên bố kiên quyết "xử lý tận gốc, không có vùng cấm" của Công an TP HCM. Nhưng để dẹp bỏ triệt để vấn nạn này mà chỉ chờ vỡ lở mới xử lý là chưa đủ. Người dân mong mỏi các cơ quan chức năng, từ quản lý thị trường, ban quản lý chợ đến chính quyền, cần vào cuộc thường xuyên, sâu sát hơn, siết chặt khâu kiểm định chất lượng tại các chợ.

Phải có những bản án thật nghiêm khắc, truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe. Đừng để người tiêu dùng tự bơi trong ma trận thực phẩm bẩn. Bữa cơm gia đình không thể là nỗi lo âu thường trực. Xin hãy hành động thật quyết liệt để người dân được bảo vệ, có quyền an tâm tận hưởng những bữa ăn an toàn mỗi ngày.