Thể thao

Xuân Mạnh tỏa sáng, Hà Nội FC lọt tốp 3 V-League

Tường Phước

(NLĐO) - Pha lập công của Anh Tiệp và Xuân Mạnh giúp Hà Nội FC đánh bại SHB Đà Nẵng với tỉ số 2-1, tạm vươn lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng V-League 2025-2026

Thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và án phạt nhưng Hà Nội FC vẫn hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng ở vòng 21 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 1-5. Đội bóng thủ đô có lợi thế sân nhà, được đánh giá cao hơn đối phương nhưng khá vật vã trước lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ của SHB Đà Nẵng.

Từ pha đá phạt chếch bên cánh phải của Hoàng Hên, trung vệ Nguyễn Anh Tiệp xâm nhập vòng cấm và bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Hà Nội FC. Đây cũng là pha lập công thứ 2 trong 2 vòng đấu liên tiếp của tài năng 19 tuổi.

Anh Tiệp có 2 bàn thắng trong 2 trận đấu liên tiếp

Trong thế "không còn gì để mất", đội bóng sông Hàn dâng cao đội hình chơi đôi công và nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng bằng pha ghi bàn của ngoại binh Milan Makaric phút thứ 21.

Tuy nhiên, ở thời gian cuối hiệp đấu thứ nhất, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh sắm vai người hùng khi ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho đội bóng áo tím. Từ đường tạt bóng chuẩn chỉnh của đồng đội bên cánh trái, tuyển thủ gốc Nghệ An đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Toản ở phút 45.

Thời gian ở hiệp đấu thứ 2 chứng kiến màn giằng co kịch tính giữa hai đội. Không có thêm bàn thắng song khán giả được chứng kiến 2 tấm thẻ đỏ trực tiếp từ những tình huống "tiểu xảo" của cầu thủ đôi bên. Lần lượt Đức Anh và Tiến Long bị trọng tài chính Hoàng Thanh Bình truất quyền thi đấu sau khi tham khảo VAR.

Xuân Mạnh liên tục lập công cho đội bóng thủ đô

"Toàn đội đã nỗ lực thi đấu, thực hiện đúng ý đồ ban huấn luyện và xứng đáng giành chiến thắng khi chạm trán đối thủ mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện phong độ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 chung cuộc mùa này" - Xuân Mạnh chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 1996 đã có 4 pha lập công sau 21 lần ra sân ở V-League mùa này. Xuân Mạnh nhận xét: "Đá trong vai trò hậu vệ rất khó để ghi bàn nhưng chúng tôi luôn cố gắng chắt chiu cơ hội, tận dụng các tình huống cố định để mang về bàn thắng cho đội nhà. 

Anh Tiệp là cầu thủ trẻ tài năng, đang thể hiện sự tự tin và chững chạc khi ra sân chơi lớn. Tôi tin rằng trung vệ trẻ này sẽ tiếp tục tỏa sáng ở hành trình tiếp theo trong sự nghiệp".

Kết quả thắng ở vòng 21 giúp đoàn quân HLV Kewell tạm vượt qua Ninh Bình để vươn lên thứ 3 bảng xếp hạng với 39 điểm song đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. 

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng nhận trận thua thứ 12 ở mùa này, có nguy cơ trở lại vị trí cuối bảng xếp hạng nếu PVF-CAND không thua ở trận đấu diễn ra trên sân nhà vào ngày 2-5.

