Xuân Son nói gì khi bị VAR từ chối bàn thắng?

Nam Định bước vào vòng 20 V-League 2025-2026 với mục tiêu giành 3 điểm khi chạm trán chủ nhà Becamex TP HCM trên sân Gò Đậu. Có sự trở lại của Xuân Son, nhà đương kim vô địch chơi khởi sắc từ giai đoạn lượt về và kỳ vọng sẽ lọt vào tốp 3 V-League chung cuộc mùa này.

Tuy nhiên, kế hoạch của đội bóng thành Nam sớm đổ vỡ khi Becamex TP HCM có bàn mở tỉ số ở phút thứ 3. Việt Cường tiếp tục sắm vai ghi bàn cho đội bóng đất Thủ, giúp đồng đội tự tin triển khai lối chơi đôi công với đối thủ mạnh.

Phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý, Becamex TP HCM hóa giải các ngòi nổ bên phía đội khách. Phong tỏa được các tình huống áp sát khung thành song đoàn quân HLV Ueno Nobuhiro không thể cản phá cú "nã đại bác" từ cự ly gần 30m của Giáp Tuấn Dương ở phút 67.

Tìm được bàn gỡ, Nam Định hưng phấn dâng cao đội hình tấn công. Liên tục bị hậu vệ Becamex TP HCM "chăm sóc" kỹ xuyên suốt hơn 70 phút thi đấu, Xuân Son cuối cùng cũng có tình huống dứt điểm đưa bóng vào lưới thủ thành Trần Minh Toàn.

Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định không công nhận bàn thắng của chân sút nhập tịch vì dứt điểm trong tình thế việt vị. Trận hòa 1-1 khiến Nam Định mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với tốp 3, hiện xếp thứ 5 với 28 điểm sau 20 trận đã đấu.

Dù chỉ giành được 1 điểm nhưng Xuân Son cho rằng CLB Nam Định đã nỗ lực và chơi cống hiến đến giây phút cuối cùng của trận đấu. Trong khi đó, Becamex TP HCM tiếp tục ở nhóm có nguy cơ rớt hạng, tạm xếp thứ 11 với 20 điểm, hơn hai đội cuối bảng chỉ 7 điểm.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ với mục tiêu giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 20 song bàn thua sớm khiến tinh thần thi đấu toàn đội sụt giảm, phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Sang hiệp 2, chúng tôi có nhiều cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chúng tôi đã khởi đầu không tốt nên không có được vị thứ cao trên bảng xếp hạng nhưng toàn đội sẽ quyết tâm để hoàn thành mục tiêu đề ra" - Nguyễn Xuân Son chia sẻ.