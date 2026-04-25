HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Xuân Son nói gì khi bị VAR từ chối bàn thắng?

Tường Phước

(NLĐO) - Đánh đầu tung lưới Becamex TP HCM ở gần cuối hiệp 2 nhưng Xuân Son bị VAR từ chối bàn thắng vì việt vị, khiến CLB Nam Định bị cầm hòa 1-1 tối 25-4

Xuân Son nói gì khi bị VAR từ chối bàn thắng? - Ảnh 1.

Nam Định bước vào vòng 20 V-League 2025-2026 với mục tiêu giành 3 điểm khi chạm trán chủ nhà Becamex TP HCM trên sân Gò Đậu. Có sự trở lại của Xuân Son, nhà đương kim vô địch chơi khởi sắc từ giai đoạn lượt về và kỳ vọng sẽ lọt vào tốp 3 V-League chung cuộc mùa này.

Tuy nhiên, kế hoạch của đội bóng thành Nam sớm đổ vỡ khi Becamex TP HCM có bàn mở tỉ số ở phút thứ 3. Việt Cường tiếp tục sắm vai ghi bàn cho đội bóng đất Thủ, giúp đồng đội tự tin triển khai lối chơi đôi công với đối thủ mạnh.

Xuân Son nói gì khi bị VAR từ chối bàn thắng? - Ảnh 2.

Phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý, Becamex TP HCM hóa giải các ngòi nổ bên phía đội khách. Phong tỏa được các tình huống áp sát khung thành song đoàn quân HLV Ueno Nobuhiro không thể cản phá cú "nã đại bác" từ cự ly gần 30m của Giáp Tuấn Dương ở phút 67.

Tìm được bàn gỡ, Nam Định hưng phấn dâng cao đội hình tấn công. Liên tục bị hậu vệ Becamex TP HCM "chăm sóc" kỹ xuyên suốt hơn 70 phút thi đấu, Xuân Son cuối cùng cũng có tình huống dứt điểm đưa bóng vào lưới thủ thành Trần Minh Toàn.

Xuân Son nói gì khi bị VAR từ chối bàn thắng? - Ảnh 3.

Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định không công nhận bàn thắng của chân sút nhập tịch vì dứt điểm trong tình thế việt vị. Trận hòa 1-1 khiến Nam Định mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với tốp 3, hiện xếp thứ 5 với 28 điểm sau 20 trận đã đấu.

Dù chỉ giành được 1 điểm nhưng Xuân Son cho rằng CLB Nam Định đã nỗ lực và chơi cống hiến đến giây phút cuối cùng của trận đấu. Trong khi đó, Becamex TP HCM tiếp tục ở nhóm có nguy cơ rớt hạng, tạm xếp thứ 11 với 20 điểm, hơn hai đội cuối bảng chỉ 7 điểm.

Xuân Son nói gì khi bị VAR từ chối bàn thắng? - Ảnh 4.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ với mục tiêu giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 20 song bàn thua sớm khiến tinh thần thi đấu toàn đội sụt giảm, phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. 

Sang hiệp 2, chúng tôi có nhiều cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chúng tôi đã khởi đầu không tốt nên không có được vị thứ cao trên bảng xếp hạng nhưng toàn đội sẽ quyết tâm để hoàn thành mục tiêu đề ra" - Nguyễn Xuân Son chia sẻ.

V-League Nam Định FC Xuân Son Becamex TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo