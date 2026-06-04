Xuất hiện "chợ phiên Kinh Bắc" ở phố Tràng Tiền

Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 7-6 nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.



Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (bên phải), và ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, tham quan gian hàng trưng bày, quảng bá vải thiều

Tại không gian sự kiện, những đặc sản đang vào mùa của Bắc Ninh được đưa trực tiếp từ vùng sản xuất tới Hà Nội. Nổi bật là vải u hồng, vải thiều đầu vụ, các sản phẩm chế biến từ trái vải cùng nhiều đặc sản đã tạo dựng thương hiệu trên thị trường như sâm Núi Dành, trà hoa vàng, mỳ Chũ, tỏi đen Gia Bình hay măng lục trúc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, "Chợ phiên Kinh Bắc" còn kết hợp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Điểm nhấn là phiên livestream bán hàng diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 5-6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Anh Đào.

Thông qua livestream, nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm kênh tiếp cận thị trường cho các hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương.

Để xúc tiến tiêu thụ vải thiều, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, cho biết: "Năm nay ngoài việc kết nối với các doanh nghiệp, hệ thống phân phối và chuỗi bán lẻ lớn, chúng tôi đặc biệt chú trọng khai thác các kênh bán hàng hiện đại, nhất là thương mại điện tử và nền tảng số".

Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập câu lạc bộ KOL, KOC để hỗ trợ quảng bá và bán hàng thông qua hình thức livestream. Các phiên phát trực tiếp được tổ chức ngay tại vùng trồng hoặc tại các địa điểm trung tâm như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh, giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trên cả nước.