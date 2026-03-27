Pháp luật

Vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp: Băng cướp hoạt động tại nhiều địa phương

CA LINH

(NLĐO) - Một băng nhóm hơn 20 tên với thủ đoạn dàn cảnh chen lấn tại các lễ hội, điểm du lịch để cướp giật tài sản vừa bị Công an TP Cần Thơ triệt phá

Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra hôm 8-3 tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh, do chị em Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1982) và Huỳnh Thị Bích Thanh (SN 1977) - ngụ tỉnh An Giang - cùng đồng bọn thực hiện.

Băng cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp bị triệt phá ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Các đối tượng trong băng nhóm cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp bị bắt. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp giật tài sản và khởi tố nhiều bị can liên quan trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là một nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên địa bàn rộng, di chuyển nhiều nơi, bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Các đối tượng tạo thành nhóm chuyên đi đến các lễ hội, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Khi phát hiện người dân mang theo dây chuyền, túi xách… thì chúng tiến hành "vây ráp" tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để một số đối tượng "núp sau" nhanh chóng cướp giật hoặc móc túi rồi chuyền tay đến đối tượng khác.

Băng cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp bị triệt phá ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Do đó, khi bị hại phát hiện mất tài sản thì không xác định được ai thực hiện hành vi và tài sản của mình đang ở đâu. Các đối tượng đã tiến hành hoạt động trong thời gian dài, đến ngày 8-3 thì bị phát hiện, bắt giữ.

VIDEO: Công an TP Cần Thơ triệt phá nhóm cướp giật tài sản với hơn 20 đối tượng tham gia. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự

Liên quan vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được 19 đối tượng, trong đó tạm giữ 16 tên. Ngoài ra, công an đang truy tìm 14 đối tượng liên quan.

Để phục điều tra, xử lý triệt để vụ án, cơ quan chức năng thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để giải quyết (địa chỉ: số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) hoặc trao đổi trực tiếp với điều tra viên Trịnh Phi Hùng (số điện thoại 0918.550.444).


Tin liên quan

Vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Một đối tượng từng bị “bắt hụt” ở Cà Mau

(NLĐO) – Một đối tượng từng bị “bắt hụt” ở Cà Mau đã cùng đồng bọn gây ra vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ở TP Cần Thơ.

Vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp: Công an truy tìm thêm 14 đối tượng

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng tham gia vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

VIDEO: Toàn cảnh vụ cướp giật gây xôn xao dư luận tại Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ đã xác định 19 đối tượng liên quan vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, hé lộ thủ đoạn dàn cảnh tinh vi giữa đám đông.

giật dây chuyền Cần Thơ Liên Hoa Bảo Tháp
