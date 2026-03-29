Kinh tế

Xuất hiện thủ đoạn lừa mới liên quan vàng miếng SJC, khách hàng hết sức lưu ý

Thái Phương

(NLĐO) - Các hình thức lừa đảo mới là nhận đặt lịch hẹn mua vàng miếng SJC, lên đơn hàng, nhận giao hàng và hướng dẫn thanh toán chuyển khoản, đặt cọc tiền

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mạo danh fanpage của công ty. 

Theo đó, xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu SJC để thực hiện hành vi lừa đảo, các fanpage giả mạo đang sử dụng các tên như SJC HỒ CHÍ MINH, SJC ĐÀ NẴNG..., các trang này sử dụng tên, hình ảnh, thương hiệu của SJC.

Các trang giả mạo thường được dựng lên với mục đích lừa đảo nên có cách hoạt động khá giống nhau là sao chép nội dung các bài viết từ kênh chính thống trong thời gian ngắn. Nội dung lừa đảo là các bài viết liên quan đến việc giao dịch đăng ký mua vàng miếng, vàng nhẫn.

Đặc biệt, những trang này còn chạy quảng cáo để đẩy các bài viết đạt lượng tương tác cao (like, share, comment), có tích xanh, nhằm tạo niềm tin giả cho khách hàng. Tuy nhiên, phần lớn các tương tác này có thể là ảo hoặc được seeding (lan truyền) có chủ đích.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan vàng miếng SJC năm 2026 - Ảnh 2.

Các fanpage giả mạo công ty SJC nhằm mục đích lừa đảo

Các hình thức lừa đảo như: nhận đặt lịch hẹn mua vàng, lên đơn hàng, nhận giao hàng và hướng dẫn thanh toán chuyển khoản, đặt cọc tiền.

Công ty SJC khẳng định không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng, website tructuyen.sjc.com.vn chỉ có hình thức đặt phiếu hẹn giao dịch mua vàng miếng SJC, khách hàng vẫn phải đến trực tiếp cửa hàng để thực hiện giao dịch

"SJC không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không yêu cầu khách hàng thanh toán trước. Tất cả giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức đã được SJC công bố. Do đó, khách hàng cần tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh SJC. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống. Luôn kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào" - công ty SJC cảnh báo.

Nếu phát hiện các trường hợp giả mạo, nghi vấn lừa đảo, khách hàng được khuyến cáo hãy báo cáo với các cơ quan chức năng hoặc hotline, fanpage và website chính thức của công ty SJC để được hỗ trợ thông tin chính xác nhất.

Tính đến cuối ngày 29-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan vàng miếng SJC năm 2026 - Ảnh 3.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan vàng miếng SJC năm 2026 - Ảnh 4.

