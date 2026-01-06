HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Xúc động chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu"

Yến Anh

(NLĐO) - Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Tối 5-1, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu", hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xúc động chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể liên quan.

Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xúc động chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại chương trình

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, với vai trò của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tập trung cho thực hiện công tác thông tin tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã có các phong trào thi đua hướng về ngày Đại hội Đảng với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" minh họa truyền thống lịch sử của dân tộc, kết nối giá trị văn hóa, đồng thời góp phần khẳng định tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chuyển tải thông điệp lớn: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn luôn giữ trọn tình yêu quê hương đất nước, tin yêu Đảng và nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại.

Xúc động chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" - Ảnh 3.

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại

Chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" được xây dựng bằng ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, kết nối chiều sâu truyền thống với nhịp sống đương đại, đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách; góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Xúc động chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" - Ảnh 4.

Các ca khúc sử dụng những bản phối mới thể hiện tình yêu quê hương, đất nước...

Trong chương trình, khán giả đi qua 3 chương theo hành trình cảm xúc từ cội nguồn - thời đại - niềm tin với Đảng: "Lời đất nước", "Nhịp thời đại", "Sắc đỏ thiêng liêng".

Những bài dân ca, âm hưởng dân gian như "Đất nước lời ru", "Thư pháp", "Inh lả ơi", "Lý cây bông", "Cò lả", cùng những ca khúc đi cùng năm tháng như "Ca ngợi Tổ quốc" (Hoàng Vân), "Em là mầm non của Đảng" (Mộng Lân), "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" (Huy Du), "Lá cờ Đảng" (Văn An), "Đảng là cuộc sống của tôi" (Nguyễn Đức Toàn), "Ca ngợi Tổ quốc" (Hồ Bắc), "Người chiến sĩ ấy" (Hoàng Vân), "Dáng đứng Việt Nam" (thơ Lê Anh Xuân, nhạc Nguyễn Chí Vũ)... sử dụng bản phối mới, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin với Đảng, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng…

Xúc động chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" - Ảnh 5.

Ca khúc “Made in Vietnam” được thể hiện bởi NSND Thanh Hoa, Quách Mai Thy và Lâm Phúc

Đặc biệt, đêm nhạc còn trình diễn những tác phẩm xuất sắc từ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu". Đây là những tác phẩm được dàn dựng công phu, đồng thời bổ sung nguồn tác phẩm phục vụ đời sống văn hóa, văn nghệ và tạo chất liệu cho hoạt động phát thanh, đặc biệt trên các kênh âm nhạc và nền tảng số của VOV.

Xúc động chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" - Ảnh 6.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm với phần trình diễn mash up "Thư pháp - Tiếng Việt"

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu, tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ. Khán giả gặp lại những giọng ca gắn liền với lịch sử Đài Tiếng nói Việt Nam như: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, cùng những nghệ sĩ trẻ đương đại như Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy,…

Xúc động chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" - Ảnh 7.

Mashup “Inh lả ơi - Lý cây bông - Cò lả”

VOV Đảng Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu
