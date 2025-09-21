Xúc động cụ ông 91 tuổi dùng "cục gạch" chụp ảnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Xúc động cụ ông 91 tuổi dùng "cục gạch" chụp ảnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp

Huế Xuân

(NLĐO)-Khoảnh khắc cụ ông tóc bạc, dùng điện thoại nút bấm (điện thoại "cục gạch") chụp cháu gái nhận bằng tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động.

Mặc dù chỉ chụp sau lưng, không thấy rõ mặt cũng như không rõ chủ thể mà cụ ông dùng điện thoại chụp, song khoảnh khắc ấy đã đón nhận rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Chưa đầy 24 giờ sau khi đăng tải, tấm ảnh nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận xuýt xoa khen "quá ý nghĩa", "khoảnh khắc quá tuyệt vời", "xứng đáng được "viral" hơn nữa"...

Cụ ông 91 tuổi dùng "cục gạch" chụp ảnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp - Ảnh 1.

Tấm ảnh chụp cụ ông tóc bạc, dùng điện thoại "cục gạch" chụp ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ảnh: Thúc Nhơn

Ảnh chất lượng thấp nhưng câu chuyện chất lượng cao

Tối 20-9, em Phạm Thanh Ngân, vừa tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II, cho hay rất bất ngờ khi ông ngoại là Trần Công Hiệp bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Đó là ảnh chụp ông ngoại trong lễ tốt nghiệp của em. Lúc đó, ông giơ điện thoại lên canh góc chụp thử. Dù có bao nhiêu máy ảnh, điện thoại "xịn" xung quanh nhưng ông vẫn muốn tự chụp ảnh cho em bằng chiếc điện thoại của mình" - Ngân hạnh phúc nói.

Ngân kể, ngày dự lễ tốt nghiệp có ông ngoại, mẹ, dì và em trai cùng tham dự. Ông ngoại kỹ tính, ít nói nhưng rất tình cảm. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn ngồi xe máy di chuyển hơn 1 giờ từ phường Thạnh Mỹ Tây (thuộc quận Bình Thạnh cũ) đến trường ở phường Đông Hưng Thuận (thuộc quận 12 cũ). Ông nôn nóng đến trường từ sớm, thậm chí còn đến sớm hơn cả Ngân.

Cụ ông 91 tuổi dùng "cục gạch" chụp ảnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp - Ảnh 2.

Tấm ảnh ông Hiệp chụp bằng điện cũ, dù bị mờ nhưng lại rất rõ. Rõ tình yêu thương, rõ niềm tự hào mà ông dành cho cho cháu gái của mình. Ảnh: NVCC

Cụ ông 91 tuổi dùng "cục gạch" chụp ảnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp - Ảnh 3.

Gia đình Ngân chụp ảnh kỷ niệm trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Người thân được bố trí theo dõi qua màn hình chiếu, song ông ngoại muốn tận mắt nhìn cháu gái nên ngỏ ý xin ban tổ chức cho tham dự tại hội trường chính. Ngay lập tức, ông ngoại và dì được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu.

Khoe bức ảnh ông ngoại chụp mình, Ngân cười tươi, tự hào nói: "Ngoại lớn tuổi, tay run, ảnh chụp bị mờ nhưng đó là tấm ảnh đẹp nhất mà em có được".

Dạy học qua từng bức ảnh

ThS Hồ Lê Hoàng Vũ, Trưởng Khoa Công nghệ truyền thông-Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II, cho biết lễ tốt nghiệp dành cho 400 tân cử nhân, tổ chức ngày 19-9. Nhà trường có bố trí sẵn ê-kíp chụp ảnh và quay phim.

"Giữa hàng ngàn tấm ảnh, tôi bị thu hút bởi khoảnh khắc tuyệt vời này của cụ ông. Đây là ảnh do sinh viên nhà trường chụp. Ảnh đẹp không hoàn hảo về bố cục, ánh sáng hay màu sắc mà mang đến nhiều cảm xúc nhất" - thầy Vũ chia sẻ.

Cụ ông 91 tuổi dùng "cục gạch" chụp ảnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp - Ảnh 4.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho tấm ảnh đầy ý nghĩa

Đó cũng là lý do khiến thầy quyết định đăng tải bức ảnh này lên fanpage của nhà trường. Thầy cho rằng trong nhịp sống hối hả, công nghệ phát triển ngày càng chóng mặt, con người dễ quên đi những khoảnh khắc đời thường, giản dị mà vô giá.

"Tôi hy vọng bức ảnh này có thể lan tỏa, chạm đến cảm xúc của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên. Hiện tại, nhà trường đang đào tạo ngành báo chí, truyền thông... nên kỹ năng và tư duy chụp ảnh là điều rất quan trọng." - thầy Vũ cho nói thêm.


Tin liên quan

VIDEO: Tân sinh viên "bội thu" vì nhận được giáo trình miễn phí

(NLĐO) - Hơn 9.000 đầu sách, 7.000 tập trắng và 20 suất quà hỗ trợ tân sinh viên khó khăn đã được trao tại ngày hội "Trao tặng kiến thức" lần 3.

Những điểm trội của sinh viên cao đẳng được doanh nghiệp "săn" đón

(NLĐO) - Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, thành công không còn nằm ở bằng đại học, thực lực mới là thước đo hiệu quả nhất.

Xúc động nữ sinh Trường ĐH Y Dược TP HCM mang món quà đặc biệt về giỗ ba

(NLĐO) - Ngày nhận học bổng cũng là ngày giỗ của ba, nữ sinh Trường ĐH Y Dược TP HCM bật khóc, hạ quyết tâm phải hoàn thành lời hứa với đấng sinh thành.

sinh viên Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II tốt nghiệp báo chí tân cử nhân thiết kế đồ họa ông ngoại cụ ông 91 tuổi điện thoại cục gạch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo