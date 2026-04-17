Quốc tế

Xung đột Trung Đông 17-4: Iran tuyên bố "vẫn sẵn sàng bóp cò", tín hiệu tích cực xuất hiện

Anh Thư

(NLĐO) - Phóng viên Al Jazeera cho biết ở Islamabad - Pakistan đã xuất hiện các "tín hiệu hy vọng" về vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran.

Hôm 17-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo lực lượng vũ trang nước này vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện, "sẵn sàng bóp cò" và chuẩn bị đáp trả mạnh mẽ nếu như có hành động gây hấn từ Mỹ và Israel.

Theo Tasnim, bản tuyên bố được đưa ra nhân "Ngày Quân đội Iran", nhấn mạnh rằng đối phương sẽ không thể thực hiện các kịch bản gây hấn tiềm tàng chống lại Iran, bao gồm các hoạt động trên bộ và trên biển cũng như âm mưu chiếm giữ các đảo của Iran ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập).

Bất chấp tuyên bố cứng rắn từ IRGC, mặt trận ngoại giao đã đem lại những tín hiệu tốt trong ngày. Một bản tin khác vào cùng ngày của Tasnim đã cung cấp một số chi tiết về cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir.

Xung đột Trung Đông 17-4: Iran tuyên bố "vẫn sẵn sàng bóp cò", tín hiệu tích cực xuất hiện - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir tại Tehran hôm 16-4 - Ảnh: TASNIM

Tại cuộc gặp, ông Pezeshkian đã ca ngợi vai trò trung gian hòa giải và thiết lập lệnh ngừng bắn của Islamabad trong cuộc xung đột ở Trung Đông, đồng thời khẳng định Tehran mong muốn hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực và theo đuổi các quyền của dân tộc Iran trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Theo phóng viên Al Jazeera, trong ngày 17-4, an ninh tại thủ đô Islamabad của Pakistan đã được tăng cường, một tín hiệu cho thấy vòng đàm phán thứ 2 có thể đang được chuẩn bị.

"Tất cả các tín hiệu đều đã rõ ràng. Các cuộc đàm phán đang diễn ra. Chúng khá mong manh nhưng được kiểm soát rất chặt chẽ. Pakistan đang tiếp tục chuyển tải thông điệp giữa Tehran và Washington" - Al Jazeera nhận định, đồng thời nhấn mạnh Pakistan đang lạc quan vì nhận được những tín hiệu tích cực từ cả 2 phía và hy vọng vào một thỏa thuận đột phá.

Các diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố về một thỏa thuận "rất gần" với phía Iran và rằng Tehran đã đồng ý giao uranium làm giàu. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Iran, thông điệp của ông Donald Trump là không chính xác.

Lệnh ngừng bắn ở Lebanon tạo thêm động lực?

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực 10 ngày giữa Israel và Lebanon đã làm tăng thêm hy vọng cho việc Mỹ - Iran một lần nữa ngồi vào bàn đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã hoan nghênh thông báo về lệnh ngừng bắn ở Lebanon, lưu ý việc chấm dứt chiến tranh ở Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, được Pakistan làm trung gian.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 17-4 cũng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon quan trọng không kém gì thỏa thuận ngừng bắn của Iran. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Ghalibaf và người đồng cấp Lebanon Nabih Berri, theo IRNA.

Ông Ghalibaf cũng nhấn mạnh Iran đã nghiêm túc theo đuổi một lệnh ngừng bắn lâu dài tại tất cả các khu vực xung đột.

Ngay sau thông báo trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn này, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cùng lên tiếng hoan nghênh. Ông Netanyahu tuyên bố đây có thể là tiền đề của một thỏa thuận lịch sử với Beirut.

