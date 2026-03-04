HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Y, bác sĩ Huế trổ tài... chụp ảnh

Q.Nhật

(NLĐO) - Ngoài tác phẩm "Tiếng khóc chào đời nơi tuyến đầu" đoạt giải nhất thì còn có 2 bức ảnh được trao giải khuyến khích có chủ đề phòng chống COVID-19.

Ngày 4-3, Sở Y tế TP Huế tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến "Nét đẹp ngành Y" nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2026), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2026) và Ngày giải phóng quê hương Huế (26.3.1975-26.3.2026).

Y, bác sĩ Huế trổ tài... chụp ảnh - Ảnh 1.

Tác phẩm "Tiếng khóc chào đời nơi tuyến đầu" đoạt giải nhất.

Cuộc thi do Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP Huế phát động, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền; đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu giá trị nhân văn của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế thành phố.

Ban tổ chức đã nhận 64 tác phẩm dự thi về nội dung phản ánh các khoảnh khắc trong hoạt động chuyên môn như khám chữa bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc người bệnh, nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch, truyền thông giáo dục sức khỏe; cũng như những hoạt động phong trào, tình nguyện, an sinh xã hội của đoàn viên, thanh niên ngành y. Qua đó, tôn vinh tinh thần trách nhiệm, y đức, sự tận tâm và cống hiến thầm lặng của những người làm công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Y, bác sĩ Huế trổ tài... chụp ảnh - Ảnh 2.

Trao giải cho các tác giả là đội ngũ y-bác sĩ.

Kết quả, giải nhất thuộc về tác phẩm "Tiếng khóc chào đời nơi tuyến đầu" của tác giả Phan Nguyễn Văn Triều - Văn phòng Sở Y tế TP Huế ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ trong trang phục bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ. Giải Nhì được trao cho tác phẩm "Gìn giữ ánh nhìn" của Bệnh viện Mắt Huế. 

Ban tổ chức cũng trao 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cùng một giải ảnh được yêu thích nhất. Trong đó có 2 tác phẩm đoạt giải khuyến khích ghi lại khoảnh khắc đội ngũ y-bác sĩ tại TP Huế tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Phan Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Huế nhấn mạnh, mỗi bức ảnh là một câu chuyện chân thực, xúc động về sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần nhân ái của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Các tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn truyền tải sâu sắc cốt lõi của nghề y – đó là y đức, trái tim nhân hậu và sự hy sinh thầm lặng vì cộng đồng.

Thông qua cuộc thi, hình ảnh người thầy thuốc Huế được khắc họa gần gũi, chân thực, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Lãnh đạo TPHCM tri ân các "cây cao bóng cả" ngành y tế

Lãnh đạo TPHCM tri ân các "cây cao bóng cả" ngành y tế

(NLĐO) - Lãnh đạo TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến thầm lặng của các thầy thuốc lão thành cho ngành y tế thành phố.

Thủ tướng tặng ngành y 20 chữ, mong giữ trọn y đức, tất cả vì dân

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp 71 nhà khoa học, giám đốc bệnh viện Trung ương, tặng ngành y 20 chữ và nhấn mạnh xây dựng nền y tế hiện đại.

Kỳ vọng ngành y tế chăm sóc sức khoẻ người dân toàn diện, nhanh chóng hơn

(NLĐO)- Người dân, lực lượng cán bộ y tế mong muốn năm 2026 việc chăm sóc sức khỏe sẽ toàn diện hơn, nhanh chóng hơn và chu đáo hơn.

Cuộc thi y bác sĩ y tế thi ảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo