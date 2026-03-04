Y, bác sĩ Huế trổ tài... chụp ảnh

Ngày 4-3, Sở Y tế TP Huế tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến "Nét đẹp ngành Y" nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2026), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2026) và Ngày giải phóng quê hương Huế (26.3.1975-26.3.2026).

Tác phẩm "Tiếng khóc chào đời nơi tuyến đầu" đoạt giải nhất.

Cuộc thi do Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP Huế phát động, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền; đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu giá trị nhân văn của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế thành phố.

Ban tổ chức đã nhận 64 tác phẩm dự thi về nội dung phản ánh các khoảnh khắc trong hoạt động chuyên môn như khám chữa bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc người bệnh, nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch, truyền thông giáo dục sức khỏe; cũng như những hoạt động phong trào, tình nguyện, an sinh xã hội của đoàn viên, thanh niên ngành y. Qua đó, tôn vinh tinh thần trách nhiệm, y đức, sự tận tâm và cống hiến thầm lặng của những người làm công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trao giải cho các tác giả là đội ngũ y-bác sĩ.

Kết quả, giải nhất thuộc về tác phẩm "Tiếng khóc chào đời nơi tuyến đầu" của tác giả Phan Nguyễn Văn Triều - Văn phòng Sở Y tế TP Huế ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ trong trang phục bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ. Giải Nhì được trao cho tác phẩm "Gìn giữ ánh nhìn" của Bệnh viện Mắt Huế.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cùng một giải ảnh được yêu thích nhất. Trong đó có 2 tác phẩm đoạt giải khuyến khích ghi lại khoảnh khắc đội ngũ y-bác sĩ tại TP Huế tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Phan Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Huế nhấn mạnh, mỗi bức ảnh là một câu chuyện chân thực, xúc động về sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần nhân ái của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Các tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn truyền tải sâu sắc cốt lõi của nghề y – đó là y đức, trái tim nhân hậu và sự hy sinh thầm lặng vì cộng đồng.



Thông qua cuộc thi, hình ảnh người thầy thuốc Huế được khắc họa gần gũi, chân thực, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế trong giai đoạn mới.