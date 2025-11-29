HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Ý thức giao thông phải được xem là chuẩn mực đạo đức

Tin, ảnh, video: Huế Xuân

(NLĐO) - Khi tham gia giao thông, nếu không xử lý kịp thời những vi phạm nhỏ sẽ dễ dẫn đến những vi phạm lớn hơn. Đây là bước trượt tâm lý rất nguy hiểm.

Đó là những chia sẻ của Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học trong chương trình Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tổ chức tại Trường ĐH Luật TPHCM ngày 29-11.

Không phải thấy CSGT thì mới chấp hành!

Với chủ đề "Kỹ năng tham gia giao thông an toàn", các chuyên gia đã phân tích những lỗi vi phạm điển hình mà sinh viên và người dân dễ mắc phải, đồng thời đưa ra các khuyến nghị thực tiễn nhằm phòng ngừa tai nạn, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Ý thức giao thông phải được xem là chuẩn mực đạo đức - Ảnh 1.

Chương trình do Báo Công lý phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam - Bộ Giáo dục và đào tạo, Ban ATGT TP HCM, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu khẳng định ý thức giao thông phải được xem là một chuẩn mực đạo đức của xã hội. "Chúng ta là con người có văn hóa và có trách nhiệm với xã hội. Chính vì vậy, phải tự yêu cầu bản thân vào khuôn khổ, chứ không phải chỉ khi thấy CSGT thì mới chấp hành luật giao thông" - Thượng tá - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu phân tích.

Tại chương trình, Trung tá Đinh Minh Vương, Đội Sát hạch - cấp giấy phép lái xe Phòng CSGT Công an TP HCM, nhấn mạnh khi gặp tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động mà có chấn thương phần đầu, tuyệt đối không được chủ quan. Đặc biệt, khi đã điều khiển phương tiện giao thông, dù di chuyển quãng đường ngắn hay dài đều phải đội mũ bảo hiểm, cài quai an toàn.

Video: Những chia sẻ gần gũi của chuyên gia giúp sinh viên dễ hiểu và nhớ lâu hơn

Ý thức giao thông phải được xem là chuẩn mực đạo đức - Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM hào hứng trả lời câu hỏi tại chương trình

Thông qua video tái hiện các vụ việc giao thông thường gặp, hệ thống câu hỏi tư duy nhanh và các hoạt động thảo luận mở, sinh viên có cơ hội phân tích hành vi vi phạm, xác định lỗi, đánh giá hậu quả. Việc tái hiện các tình huống giúp sinh viên tiếp thu kiến thức pháp luật một cách trực quan, dễ hiểu, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình khi điều khiển phương tiện trên đường.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chấm thi

Tại chương trình, ban tổ chức đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải các cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông".

Bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, cho biết từ hàng trăm nghìn bài thi, ban tổ chức đã lựa chọn và quyết định trao giải cho 36 cá nhân xuất sắc nhất ở 4 cuộc thi trực tuyến.

Ý thức giao thông phải được xem là chuẩn mực đạo đức - Ảnh 3.

Phó Tổng Biên tập Báo Công lý Tô Thị Lan Phương tổng kết 4 cuộc thi

Điểm mới của cuộc thi chính là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào 3 khâu chính, gồm: Tiếp nhận và nhận diện bộ đề; hỗ trợ chấm điểm theo mức độ trùng khớp nội dung, ngữ nghĩa câu trả lời; lọc từ dữ liệu từ hàng trăm nghìn bài thi, trích xuất những bài thi có điểm số cao để chuyển cho ban giám khảo thẩm định cuối cùng, bảo đảm sự công tâm, tính khách quan và chính xác của cuộc thi.

Dịp này, Tổng Biên tập Báo Công lý đã tặng giấy khen cho Phòng Học sinh – Sinh viên, Sở GD-ĐT TP HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức, phát động và huy động đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.


