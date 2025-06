Yến Sào Khánh Hòa trao giải thưởng từ chương trình khuyến mại 100 tỉ đồng

Ngày 21-6, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng may mắn đầu tiên trúng giải Ba của "Chương trình tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025".

Theo đó, giải thưởng 1 xe máy Honda SH Mode 125 phiên bản cao cấp đã được trao cho bà Lương Thúy Vy địa chỉ số 10, tổ 14 khóm Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Chương trình "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025" được tổ chức từ ngày 5-6 đến ngày 7-9-2025 với quy mô lớn trên toàn quốc. Tổng trị giá giải thưởng lên đến hơn 100 tỉ đồng.

Chương trình gồm những phần quà có giá trị cao như: 1 xe ô tô Mercedes-Benz C300 AMG, 1 xe ô tô Honda HR-V bản G, 6 xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe, 5 xe máy Honda SH Mode, 5 xe máy honda Vision với phiên bản cao cấp, 8 iPhone 16, 8 iPad Air M2, 16 TV Sony 4K 65 inch… và hàng triệu phần quà là sản phẩm, vật phẩm có giá trị khác.

Khách hàng mua các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest khi sử dụng sản phẩm khui nắp lon, lọ sẽ có mã QR được in ở dưới nắp lọ hoặc khoen lon, hoặc có dạng thẻ rời in mã QR bên trong. Khách hàng thực hiện quét mã QR để tham gia vòng quay may mắn xác định giải thưởng.

Đây là cơ hội để nhà phân phối gia tăng doanh số, thu hút khách hàng mới và tạo ưu thế cạnh tranh rõ nét.

Trải qua hành trình gần 35 năm hình thành và phát triển, Yến sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest đã khẳng định vị thế, chất lượng và uy tín vươn xa, trở thành niềm tự hào của thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thành quả ấy không thể thiếu đi sự tin yêu, đồng hành và ủng hộ bền bỉ của quý đối tác, quý khách hàng - những người bạn đồng hành quý báu trong suốt chặng đường phát triển của Yến sào Khánh Hòa.

Sau những ngày đầu tiên diễn ra chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025", Công ty đã tìm ra những khách hàng may mắn trúng các giải thưởng Xe máy Honda SH mode, Honda Vision, Tivi Sony 4K 65inch và Iphone 16 cùng nhiều giải phụ khác.

Chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025" vẫn còn nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đợi những khách hàng may mắn tiếp theo.