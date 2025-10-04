HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cán bộ nghỉ việc sẽ nhận được chế độ theo Nghị định 178 chậm nhất ngày nào?

(NLĐO)- Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303 ngày 3-10 về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có việc thực hiện Nghị định 178.

Nghị quyết nêu rõ sau 3 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, còn nhiều vấn đề cần phải nhận diện đầy đủ, cụ thể và có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

nghị định 178 - Ảnh 1.

Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Các bộ, cơ quan ngang bộ nâng cao trách nhiệm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương, tạo điều kiện tối đa cho chính quyền địa phương hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phải tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các địa phương.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 của Chính phủ chậm nhất trước ngày 10-10; bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho việc sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định.

Đồng thời, báo cáo kết quả chi trả chế độ, chính sách về Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất trước ngày 10-10. Trong trường hợp có vướng mắc, cần báo cáo Chính phủ trước 5-10.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; phối hợp tổng rà soát, đánh giá, phân loại gắn với cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp để cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương hướng dẫn địa phương thực hiện ngay việc bố trí kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức, không để kéo dài tình trạng thiếu kế toán trưởng; đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan, đơn vị để thực hiện chi trả lương, chi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định 67.

Ngoài ra, cần hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp để xử lý tài sản công hiệu quả; trang bị xe ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi các quy định quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương quản lý hoạt động xây dựng, thực hiện cấp phép xây dựng; tăng cường công tác xây dựng thể chế, chính sách, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong ngành, lĩnh vực.

Tin liên quan

Thủ tướng: Vì sao còn hơn 30.000 người chưa được chi trả chế độ theo Nghị định 178?

Thủ tướng: Vì sao còn hơn 30.000 người chưa được chi trả chế độ theo Nghị định 178?

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương sớm hoàn tất chỉ trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178.

Thủ tướng Chính phủ ra hạn chót về chi trả chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO) - Hiện còn 39.746 người chưa được chi trả kinh phí theo chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 178 của Chính phủ.

Chậm chi trả chế độ Nghị định 178 phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(NLĐO)- Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15-10.

chính quyền địa phương cán bộ Công chức Nghị định 178 chi trả chế độ chế độ nghỉ việc
