10 “cái nhất” làm nóng World Cup 2026

World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử

World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất kể từ khi giải đấu ra đời. Lần đầu tiên, vòng chung kết quy tụ 48 đội tuyển, tăng 16 đội so với thể thức được duy trì từ năm 1998 đến 2022.

Giải diễn ra tại Canada, Mexico và Mỹ từ ngày 11-6 đến 19-7, cũng là lần đầu tiên World Cup được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia.

Tổng cộng 104 trận được tổ chức, nhiều hơn 40 trận so với World Cup 2022 tại Qatar. Quy mô mở rộng kéo theo danh sách cầu thủ đông chưa từng có. FIFA xác nhận tổng cộng 1.248 cầu thủ được đăng ký tranh tài.

Một đội bóng muốn đi đến trận chung kết phải thi đấu tối đa 8 trận, thay vì 7 trận như trước đây.

Đội hình cao nhất World Cup 2026

Bosnia và Herzegovina là đội tuyển có chiều cao trung bình tốt nhất World Cup 2026. Tiền đạo Edin Dzeko cùng các đồng đội đạt mức trung bình 1,8723 m trong danh sách 26 cầu thủ.

Đại diện vùng Balkan chỉ nhỉnh hơn Na Uy, đội đứng thứ 2 với 1,8715 m. Thụy Điển xếp tiếp theo với mức trung bình 1,8619 m.

Nhóm đội tuyển Bắc và Trung Âu chiếm ưu thế rõ rệt về thể hình khi Bỉ, CH Czech, Đức và Thụy Sĩ đều nằm trong tốp 7. Pháp và Hà Lan cùng đứng thứ 8 với chiều cao trung bình 1,8492 m.

Sở hữu đội hình có chiều cao lý tưởng nhất giúp Bosnia và Herzegovina có lợi thế đáng kể trong các pha tranh chấp trên không, tình huống cố định và những thời điểm trận đấu đòi hỏi sức mạnh thể chất.

Đội hình thấp nhất World Cup 2026

Đội bóng Tây Á có chiều cao trung bình 1,7842 m trong danh sách đăng ký 26 cầu thủ. Chiều cao trung bình của đội tuyển Ả Rập Saudi thấp hơn Nam Phi với 1,7885 m, Qatar với 1,7938 m và Mexico với 1,7950 m.

Khoảng cách giữa đội thấp nhất giải với đội cao nhất giải Bosnia và Herzegovina lên tới 8,81 cm. Đây là mức chênh lệch đáng kể nếu đặt trong bối cảnh các trận đấu đỉnh cao thường được quyết định bởi những tình huống bóng bổng hoặc tranh chấp trong vòng cấm.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng Ả Rập Saudi từng gây chấn động khi đánh bại Argentina tại World Cup 2022 bằng khả năng tổ chức, tốc độ và tinh thần thi đấu quyết liệt.

Cầu thủ cao nhất World Cup 2026

Thủ môn Florian Wiegele của tuyển Áo sở hữu chiều cao lên tới 2,05 m, cao nhất World Cup 2026. Theo FIFA, anh cũng trở thành cầu thủ cao nhất từng được đăng ký trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Xếp sau thủ thành Wiegele là hậu vệ Stjepan Radeljic của Bosnia và Herzegovina cùng thủ môn Alvaro Montero của Colombia, đều cao 2,01 m.

Trong tốp 10 cầu thủ cao nhất giải, thủ môn chiếm phần lớn vị trí. Đây là điều dễ hiểu bởi chiều cao tạo ra lợi thế rõ rệt trong khả năng kiểm soát khu vực cấm địa, xử lý bóng bổng và đối phó với các pha treo bóng.

Một số trung phong và trung vệ có thể hình vượt trội như Sasa Kalajdzic, Tomas Chory hay Harry Souttar cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu về chiều cao tại World Cup 2026.

Cầu thủ thấp nhất World Cup 2026

Tiền vệ Cesar Yanis của Panama là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2026 với 1,60 m. Yanis thấp hơn thủ môn Florian Wiegele của Áo tới 45 cm. Sự chênh lệch này tạo ra một trong những thống kê thú vị nhất trước ngày bóng lăn.

Tuy nhiên, chiều cao không phải bất lợi tuyệt đối trong bóng đá. Với những cầu thủ chơi ở tuyến giữa hoặc hành lang cánh, trọng tâm thấp đôi khi giúp họ xoay trở nhanh, giữ thăng bằng tốt và xử lý bóng linh hoạt trong phạm vi hẹp.

Việc tiền vệ Yanis góp mặt tại World Cup 2026 cũng cho thấy sân khấu lớn nhất hành tinh không chỉ dành cho những cầu thủ sở hữu thể hình vượt trội. Mỗi vị trí, mỗi hệ thống chiến thuật đều cần những phẩm chất riêng.

Đội tuyển già nhất World Cup 2026

Iran bước vào giải đấu với đội hình giàu kinh nghiệm nhất. Độ tuổi trung bình của đại diện châu Á lên tới 30,46. Colombia và Panama cùng đứng phía sau với mức trung bình 30,38 tuổi.

Việc cả 3 đội dẫn đầu đều vượt mốc 30 tuổi cho thấy một số đội tuyển vẫn đặt niềm tin lớn vào kinh nghiệm thi đấu thay vì tiến hành trẻ hóa mạnh mẽ.

Qatar, Scotland và Brazil cũng nằm trong nhóm 6 đội già nhất giải với độ tuổi trung bình từ 29,27 đến 29,58.

Đương kim vô địch Argentina đứng thứ 9 với mức trung bình 29,04 tuổi.

Đội tuyển trẻ nhất World Cup 2026

Bờ Biển Ngà sở hữu lực lượng trẻ nhất World Cup 2026 với độ tuổi trung bình chỉ 25,92. Tiếp đến là tuyển Ecuador có mức trung bình 26,08 tuổi.

Bosnia và Herzegovina bên cạnh vị trí số 1 về chiều cao, họ còn nằm trong nhóm trẻ nhất giải với độ tuổi trung bình 26,42.

Morocco đạt mức trung bình 26,46 tuổi, trong khi Tunisia là 26,65. Tây Ban Nha, đội tuyển nổi tiếng với chính sách trọng dụng tài năng trẻ, xếp thứ 43 trong danh sách độ tuổi với mức trung bình 26,73.

Sức trẻ có thể giúp Bờ Biển Ngà thi đấu giàu năng lượng và khả năng tạo đột biến giúp đội họ trở thành một trong những tập thể đáng chú ý tại Bắc Mỹ.

Cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026

Thủ môn Craig Gordon của Scotland là cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026. Khi giải khai màn, lão tướng này đã 43 tuổi 162 ngày.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đứng ngay phía sau ở tuổi 41. Danh sách các cầu thủ lớn tuổi còn có thủ môn Guillermo Ochoa của Mexico, tiền vệ Luka Modric của Croatia, tiền đạo Edin Dzeko của Bosnia và Herzegovina, thủ môn Manuel Neuer của Đức đều đã chạm ngưỡng 40 tuổi.

Đáng chú ý, 6 trong 10 cầu thủ lớn tuổi nhất giải là thủ môn. Vị trí này ít phụ thuộc hơn vào khả năng bứt tốc, nhưng vẫn đòi hỏi phản xạ, sự tập trung và kinh nghiệm xử lý tình huống. Việc thủ môn 43 tuổi góp mặt ở World Cup 2026 là minh chứng cho sức bền hiếm có trong bóng đá đỉnh cao.

Cầu thủ trẻ nhất World Cup 2026

Tiền vệ Gilberto Mora của Mexico là cầu thủ trẻ nhất World Cup 2026. Khi giải đấu khởi tranh, tài năng này mới 17 tuổi 240 ngày.

Thú vị ở chỗ, khi Mora ra đời chỉ khoảng 2 tháng trước thời điểm tiền đạo Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng đầu tiên vào cuối năm 2008.

Đến World Cup 2026, cả 2 cùng xuất hiện trong danh sách đăng ký nhưng đại diện cho 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách tuổi tác giữa Mora và thủ môn Craig Gordon, cầu thủ lớn tuổi nhất giải, lên tới gần 26 năm.

Khi thủ môn Scotland bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, tiền vệ Mexico thậm chí còn chưa chào đời.

World Cup 2026 còn giới thiệu nhiều tài năng trẻ như Hugo Sochurek, Lennart Karl, Ibrahim Mbaye hay Ayyoub Bouaddi.

Ngoại hạng Anh đóng góp nhiều cầu thủ nhất World Cup 2026

Tổng cộng 163 cầu thủ đang thi đấu tại hạng đấu cao nhất nước Anh được triệu tập dự World Cup 2026.

Bundesliga đứng thứ 2 với 101 đại diện, ít hơn Ngoại hạng Anh 62 cầu thủ.

La Liga xếp tiếp theo với 81 người, Ligue 1 có 80 đại diện và Serie A đóng góp 62 cầu thủ.

Saudi Pro League đứng thứ 6 với 47 cầu thủ, vượt Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), giải đấu có 44 đại diện.