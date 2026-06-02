“Quân bài tẩy” của tuyển Pháp tại World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Không phải Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele mà Rayan Cherki mới có thể trở thành “quân bài tẩy” tạo khác biệt cho tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Đội tuyển Pháp bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026 với hàng công khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Danh sách đi Bắc Mỹ của HLV Didier Deschamps có chủ nhân Quả bóng Vàng Ousmane Dembele, siêu sao Kylian Mbappe, tiền vệ cánh đẳng cấp Michael Olise. Họ đều là những ngôi sao đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

“Quân bài tẩy” của tuyển Pháp tại World Cup 2026 - Ảnh 1.

Tiền vệ Rayan Cherki (trái) ăn mừng cùng tiền Savinho trong trận Man City gặp Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh ngày 13-5. Ảnh: AP

Nhưng khi khoảng trống bị bóp nghẹt, hàng phòng ngự đối phương lùi sâu và những phương án quen thuộc không còn phát huy hiệu quả, tuyển Pháp có thể cần một lời giải khác. Đó là lúc tiền vệ tấn công Rayan Cherki trở thành "con bài tẩy" đặc biệt.

Ngôi sao 22 tuổi vừa trải qua mùa giải đầu tiên đầy ấn tượng trong màu áo Man City. Anh có 12 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, đứng thứ 2 toàn giải và chỉ xếp sau tiền vệ Bruno Fernandes của Man Utd.

Những đường chuyền của Cherki không chỉ mở ra cơ hội ghi bàn, mà còn thể hiện khả năng quan sát và óc sáng tạo đặc biệt. Trong một pha bóng, tiền vệ người Pháp rê bóng ngang khu vực cấm địa bằng chân phải, rồi bất ngờ dùng chân trái chuyền không cần nhìn cho Marc Guehi. 

Ngay cả chiến lược gia Pep Guardiola cũng thừa nhận ông không nhìn thấy phương án chuyền bóng trong tình huống ấy. Nhà cầm quân từng dẫn dắt Lionel Messi tại Barcelona nhận xét ngắn gọn: "Cherki có điều gì đó vô cùng đặc biệt".

Ở một trận đấu khác, tiền vệ Cherki kiến tạo cho Phil Foden bằng cú rabona táo bạo - động tác đưa chân đá vòng ra phía sau chân trụ.

Chưa hết, khi ghi bàn trong trận ra mắt Man City gặp Wolverhampton, anh mở đầu pha bóng bằng cú đánh gót đầy ngẫu hứng.

“Quân bài tẩy” của tuyển Pháp tại World Cup 2026 - Ảnh 2.

HLV Pep Guardiola ăn mừng cùng tiền vệ Rayan Cherki sau khi Man City hạ Chelsea để vô địch Cup FA ngày 16-5. Ảnh: AP

Cherki không phải mẫu cầu thủ chỉ dựa vào những pha xử lý nặng tính biểu diễn. Khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp và đổi hướng ở tốc độ cao giúp anh đủ sức xuyên qua những lớp phòng ngự dày đặc.

Điểm đáng giá khác là khả năng xử lý bóng thuần thục bằng cả 2 chân. Dù khó xác định chân thuận thực sự của Cherki, những khoảnh khắc giàu chất nghệ sĩ nhất của anh thường đến từ chân trái, gợi liên tưởng đến Lionel Messi.

Sự đa năng càng khiến cầu thủ sinh năm 2003 trở nên hữu ích. Anh có thể đá tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh phải hoặc chơi ngay phía sau trung phong, tùy theo thế trận và cách ông Deschamps muốn điều chỉnh hàng công.

Cherki từng được bố trí chơi phía sau tiền đạo Marcus Thuram trong chiến thắng 3-1 trước Colombia hồi tháng 3 và góp dấu giày vào 2 bàn thắng. Trước đó, anh cũng đảm nhận vai trò hỗ trợ tiền đạo Kylian Mbappe khi tuyển Pháp gặp Ukraine vào tháng 11-2025.

Tài năng đặc biệt của Cherki được bộc lộ từ rất sớm. Anh trưởng thành từ học viện Lyon, ra mắt Ligue 1 khi mới 16 tuổi và khép lại mùa giải cuối cùng tại Pháp với 11 pha kiến tạo, cao nhất giải.

Man City chi 36 triệu euro để đưa Cherki về sân Etihad vào mùa hè 2025. Chỉ sau một mùa giải, tiền vệ người Pháp đã cho thấy đây là khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo", một trong những món hời lớn của đội bóng thành Manchester.

Cherki nhiều khả năng chưa phải lựa chọn đá chính của tuyển Pháp tại World Cup 2026. Nhưng trong những trận đấu bị khóa chặt, tuyển Pháp có thể cần một cầu thủ dám thực hiện đường chuyền không ai nhìn thấy và tạo ra điều khác biệt từ khoảng trống gần như không tồn tại.

Đó chính là giá trị của "quân bài tẩy" mang tên Rayan Cherki.

“Quân bài tẩy” của tuyển Pháp tại World Cup 2026 - Ảnh 3.

 

Tuyển Pháp thắng đậm Colombia, thăng hoa FIFA Days

(NLĐO) – Desire Doue ghi 2 bàn đầu tiên trong màu áo lam, giúp tuyển Pháp đánh bại Colombia 3-1 đồng thời gửi lời cảnh báo đến các đối thủ tại World Cup 2026.

