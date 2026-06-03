Messi, Ronaldo, Ochoa và “vũ điệu cuối” tại World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026. Giữa 1.248 cầu thủ của 48 đội tuyển, 3 cái tên khiến người hâm mộ đặc biệt bồi hồi gồm tiền đạo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và thủ môn Guillermo Ochoa.

Siêu sao người Argentina, Bồ Đào Nha và thủ thành người Mexico sẽ cùng nâng kỷ lục lên 6 lần dự World Cup sự nghiệp. Cột mốc ấy không chỉ cho thấy sự bền bỉ hiếm có, mà còn là phần thưởng dành cho những cầu thủ đã đi qua nhiều thế hệ bóng đá nhưng vẫn giữ nguyên khát vọng tranh tài.

Siêu sao Lionel Messi dự kỳ World Cup thứ 6 cùng nhà đương kim vô địch Argentina. Ảnh: AP.

Messi từng nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar năm 2022, đặt mảnh ghép quan trọng nhất vào bộ sưu tập danh hiệu lẫy lừng. Tuy nhiên, sự hiện diện của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng tại Bắc Mỹ vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

Mỗi bước chạy của siêu sao 39 tuổi giờ đây đều có thể trở thành một phần trong những chương cuối của hành trình World Cup kéo dài từ năm 2006.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo dự kỳ World Cup thứ 6 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Ronaldo cũng trở lại sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới khi ngọn lửa khát khao vẫn chưa tắt. Chân sút 41 tuổi đã ghi dấu ấn qua 5 kỳ World Cup, nhưng chiếc cúp vàng vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp đầy ắp kỷ lục của anh.

Nếu như Messi đem đến cảm giác mãn nguyện của người từng chạm tới đỉnh cao, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng lại gợi lên sự tiếc nuối của một huyền thoại vẫn miệt mài theo đuổi giấc mơ dang dở. World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối để anh tiến gần hơn đến danh hiệu cao quý nhất cấp đội tuyển.

Thủ môn Ochoa không sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như 2 siêu sao kể trên, nhưng thủ anh vẫn là một biểu tượng rất riêng của World Cup. Anh từng nhiều lần gây ấn tượng bằng những pha cứu thua xuất thần trong màu áo đội tuyển quốc gia Mexico.

Kỳ World Cup thứ 6 càng đặc biệt với thủ môn Ochoa khi Mexico cùng Mỹ và Canada đăng cai giải đấu. Đây vừa là một cuộc chinh phục mới, vừa có thể là lời chào khán giả quê nhà của thủ thành năm nay đã 41 tuổi.

Thủ môn Guillermo Ochoa có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Mexico dự World Cup 2026. Đây là kỳ World Cup thứ 6 của thủ thành 41 tuổi này. Ảnh: AP

World Cup 2026 cũng phản ánh rõ quy luật "tre già măng mọc". Giải đấu lần đầu mở rộng lên 48 đội tuyển, với 104 trận.

Trong số 1.248 cầu thủ thì có 357 người từng góp mặt ở ít nhất một kỳ World Cup, còn 891 người lần đầu bước lên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Khoảng cách thế hệ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay lên tới hơn 25 tuổi. Thủ môn Craig Gordon của Scotland lớn tuổi nhất với 43 tuổi 162 ngày, trong khi tiền vệ Gilberto Mora của Mexico mới 17 tuổi 240 ngày.

Có 22 cầu thủ chưa tròn 20 tuổi và 7 người đã bước sang tuổi 40.

Các đội tuyển Cape Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan mới lần đầu dự một kỳ World Cup.

Bên cạnh sự háo hức của những tân binh là cảm giác bâng khuâng khi một số huyền thoại sau World Cup 2026 có thể khép lại hành trình sự nghiệp kéo dài hàng chục năm qua.



