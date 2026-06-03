FIFA bị kiện bồi thường 25 triệu USD vì "quảng bá" World Cup 2026

Không khí chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Dallas bất ngờ phủ bóng tranh cãi khi một bức tranh cá voi khổng lồ, tồn tại gần 3 thập kỷ giữa trung tâm thành phố, bị sơn đè để nhường chỗ cho tác phẩm quảng bá giải đấu.

Họa sĩ Wyland, người trực tiếp vẽ bức tranh, đã đệ đơn kiện Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và một số bên liên quan tại tòa án liên bang ở Dallas. Ông yêu cầu khoản bồi thường ít nhất 25 triệu USD.

Một phần bức tranh cá voi khổng lồ "Whaling Wall 82" vẫn còn hiện rõ trên tòa nhà ở trung tâm Dallas, trong khi khu vực bên phải đã bị phủ sơn để phục vụ hoạt động quảng bá World Cup 2026. Ảnh: AP

Tác phẩm mang tên "Whaling Wall 82" (tạm dịch: Bức tường Cá voi số 82) được hoàn thành năm 1999, trải rộng trên 2 mặt tường của một tòa nhà với tổng diện tích khoảng 1.580 m². Bức tranh khắc họa những con cá voi có kích thước như thật đang bơi giữa đại dương, truyền tải thông điệp bảo tồn sinh vật biển.

Trong gần 3 thập kỷ, công trình này trở thành một phần quen thuộc của cảnh quan đô thị Dallas. Vì vậy, việc các công nhân bắt đầu phủ sơn lên bức tranh hồi tháng 5 lập tức gây phản ứng mạnh trong cộng đồng địa phương.

Theo đơn kiện, họa sĩ Wyland không đồng ý với việc xóa bỏ tác phẩm và cũng không nhận được thông báo trước. Nghệ sĩ cho rằng các bên liên quan đã "vội vã và phá hủy vĩnh viễn một biểu tượng của thành phố" để phục vụ hoạt động quảng bá World Cup 2026.

Nguyên đơn viện dẫn Đạo luật Quyền của Nghệ sĩ Thị giác (VARA), được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1990. Luật này bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật có giá trị được công nhận trước nguy cơ bị sửa đổi hoặc phá hủy, kể cả khi nghệ sĩ không còn sở hữu địa điểm trưng bày.

Một bản kiến nghị trực tuyến phản đối việc xóa bỏ bức tranh và kêu gọi bảo vệ nghệ thuật công cộng tại Dallas đã nhận hơn 2.600 chữ ký.

Phía ban tổ chức World Cup tại địa phương cho biết một tác phẩm mới sẽ được thực hiện trên bức tường nhằm phản ánh "năng lượng, sự đoàn kết và tinh thần toàn cầu" của World Cup 2026. Một phần tranh cá voi cũ dự kiến được giữ lại.

Tuy nhiên, tranh cãi không dừng ở câu hỏi nên bảo tồn hay thay thế tác phẩm. Điểm mấu chốt là liệu bức tranh có bị xóa bỏ khi chưa có sự đồng thuận của tác giả hay không.

Bức tranh tường của nghệ sĩ Wyland bị phủ sơn một phần tại Dallas ngày 18-5. Vụ việc khiến ông khởi kiện FIFA và các bên liên quan, yêu cầu bồi thường ít nhất 25 triệu USD. Ảnh: AP

Cho đến thời điểm này, FIFA phủ nhận trách nhiệm. Đại diện cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới khẳng định tổ chức này "hoàn toàn không liên quan" và đề nghị chuyển câu hỏi đến ban tổ chức địa phương.

Công ty Slate Asset Management, đơn vị quản lý tòa nhà, cho biết phía tổ chức World Cup tại địa phương từng đề nghị công ty nhường không gian bức tường cho một tác phẩm nghệ thuật công cộng mới. Slate Asset Management cũng khẳng định họ được thông báo rằng họa sĩ Wyland đã biết về kế hoạch.

Vụ việc càng gây chú ý khi khu vực Dallas tổ chức nhiều trận nhất tại World Cup 2026. Tổng cộng 9 trận dự kiến diễn ra trên sân AT&T Stadium tại Arlington, ngoại ô Dallas, sân nhà của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys.