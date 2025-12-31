10 năm “Thính giả với an toàn giao thông” và những câu chuyện đời thường

Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM phối hợp Ban An toàn giao thông TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Thính giả với An toàn giao thông", khép lại hành trình 10 năm bền bỉ lan tỏa thông điệp giao thông an toàn đến cộng đồng.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Thính giả với An toàn giao thông"

Hơi thở cuộc sống

Được duy trì đều đặn trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ đến 17 giờ 30 mỗi ngày, cuộc thi không chỉ là một chương trình phát thanh quen thuộc mà còn trở thành diễn đàn để người dân TPHCM trực tiếp bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của mình khi tham gia giao thông.

Tác giả Đoàn Thị Thùy Oanh với tác phẩm "Niềm vui buổi sáng" đoạt giải nhất cuộc thi

Từ đó, những câu chuyện đời thường được chuyển tải bằng tiếng nói, lời ca mang đậm hơi thở cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tham gia giao thông.

Năm 2025, cuộc thi mang chủ đề "Giao thông thông minh – hiện đại, an toàn", thu hút sự tham gia đa dạng của nhiều nhóm đối tượng như tài xế, sinh viên, người lao động, cán bộ, công chức, người hưu trí và người cao tuổi.

Mỗi tác phẩm dự thi là một lát cắt sinh động, phản ánh thực trạng giao thông đô thị, những nỗi lo, mong muốn cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Hiện đại hóa hạ tầng đi đôi với nhận thức

Theo ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TPHCM (Sở Xây dựng), việc cuộc thi duy trì liên tục suốt 10 năm, kể cả trong giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19, cho thấy sức sống và ý nghĩa xã hội sâu sắc của chương trình. Lễ tổng kết được tổ chức vào thời điểm cuối năm càng làm nổi bật dấu mốc quan trọng, đánh dấu một chặng đường dài đầy tâm huyết của những người làm chương trình.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TPHCM

Theo Ban An toàn giao thông TPHCM, bên cạnh đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ, yếu tố then chốt vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nếu nhận thức và hành vi không thay đổi, nguy cơ tai nạn giao thông sẽ luôn hiện hữu, bất chấp những nỗ lực hiện đại hóa đô thị.

Cuộc thi năm nay tiếp nhận 80 tác phẩm dự thi với nhiều thể loại mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như thơ, lý, hò, vè và các bài bản vắn. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm tác giả đạt giải

Kết quả, giải nhất thuộc về tác giả Đoàn Thị Thùy Oanh với tác phẩm "Niềm vui buổi sáng", khép lại mùa giải 2025 và tiếp tục khẳng định vai trò của truyền thông trong việc đồng hành cùng TPHCM kéo giảm tai nạn giao thông từ gốc rễ là ý thức người dân.

