10 ngôi sao rớt giá mạnh nhất Ngoại hạng Anh mùa này

Danh sách 10 cầu thủ Ngoại hạng Anh có giá trị chuyển nhượng lao dốc được trang Football365 tổng hợp từ dữ liệu của Transfermarkt, cụ thể như sau:

Rodri - Man City, giảm 45 triệu euro

Tiền vệ Rodri là cầu thủ rớt giá mạnh nhất Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Giá trị thị trường của ngôi sao Man City giảm từ 110 triệu euro xuống còn 65 triệu euro.

Đây là mức giảm rất lớn với một cầu thủ từng được xem là "bộ não" nơi tuyến giữa của đội chủ sân Emirates.

Football365 cho rằng tương lai của Rodri có thể phù hợp hơn nếu anh trở lại Tây Ban Nha, trong bối cảnh Real Madrid được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng.

Florian Wirtz - Liverpool, giảm 30 triệu euro

Tiền vệ Florian Wirtz cũng có mùa giải không như kỳ vọng tại Liverpool. Giá trị của anh giảm từ 140 triệu euro xuống còn 110 triệu euro.

Wirtz từng được định giá rất cao nhờ tài năng sáng tạo và khả năng tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chưa cho thấy hình ảnh một nhạc trưởng đủ sức làm thay đổi cục diện tại Anfield.

Bukayo Saka - Arsenal, giảm 30 triệu euro

Tiền đạo Bukayo Saka giảm từ 150 triệu euro xuống còn 120 triệu euro. Dù vẫn là ngôi sao quan trọng của Arsenal nhưng tuyển thủ Anh trải qua mùa giải không thật sự tốt vì những chấn thương lặt vặt.

Điểm tích cực là Saka trở lại đúng lúc để góp phần giúp Arsenal đi đến cuối cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Anh vẫn có thể đóng vai trò lớn ở chung kết Champions League cho CLB và World Cup 2026 cùng tuyển quốc gia.

Mohamed Salah - Liverpool, giảm 20 triệu euro

Tiền đạo Mohamed Salah rớt giá từ 50 triệu euro xuống còn 30 triệu euro. Đây là mức giảm đáng chú ý với một biểu tượng của Liverpool trong nhiều năm qua.

Football365 đánh giá mùa giải cuối cùng của Salah tại Anfield không để lại dấu ấn tương xứng với đẳng cấp và mức đãi ngộ của anh. Dù vậy, di sản của ngôi sao Ai Cập để lại tại Liverpool vẫn rất lớn.

Xavi Simons - Tottenham, giảm 20 triệu euro

Tiền vệ Xavi Simons giảm từ 70 triệu euro xuống còn 50 triệu euro. Bản hợp đồng của Tottenham gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với tốc độ và sức mạnh của Ngoại hạng Anh.

Khi bắt đầu có dấu hiệu hòa nhập tốt hơn, Simons lại dính chấn thương. Điều đó khiến mùa giải của anh bị đứt đoạn và giá trị thị trường sụt giảm mạnh.

Martin Odegaard - Arsenal, giảm 20 triệu euro

Tiền vệ Martin Odegaard giảm từ 85 triệu euro xuống còn 65 triệu euro. Đáng chú ý, Arsenal vẫn vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải đội trưởng của họ vắng mặt phần lớn thời gian.

Điều này làm dấy lên nhiều tranh luận về vai trò của ngôi sao người Na Uy trong hệ thống của HLV Mikel Arteta. Dù vậy, ở trạng thái tốt nhất, anh vẫn là một trong những cầu thủ sáng tạo đáng xem nhất của "Pháo thủ London".

Phil Foden - Man City, giảm 20 triệu euro

Tiền vệ Phil Foden giảm từ 100 triệu euro xuống còn 80 triệu euro. Đây là sự sa sút đáng kể nếu nhớ rằng anh từng đạt đỉnh 150 triệu euro vào mùa hè 2024.

Khi đó, Foden vừa giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh sau mùa giải bùng nổ với 19 bàn và 8 kiến tạo, góp công lớn trong chức vô địch cuối cùng của Man City dưới thời Pep Guardiola.

Hai mùa sau đó, ngôi sao người Anh chỉ có tổng cộng 14 bàn và 7 kiến tạo.

Alexander Isak - Liverpool, giảm 20 triệu euro

Tiền đạo Alexander Isak giảm từ 120 triệu euro xuống còn 100 triệu euro. Dù vẫn giữ giá trị rất cao, mùa giải đầu tiên của anh tại Liverpool bị ảnh hưởng nặng bởi chấn thương.

Isak từng gây chú ý khi rời Newcastle để gia nhập Liverpool, nhưng chưa thể tạo ra tác động tương xứng với kỳ vọng. Ngay cả khi đủ thể trạng ra sân, màn trình diễn của anh vẫn không thật sự ổn định.

James Maddison - Tottenham, giảm 17 triệu euro

Tiền vệ James Maddison giảm từ 42 triệu euro xuống còn 25 triệu euro. Mùa giải của anh gần như bị phá hỏng vì chấn thương, khi chỉ có vài lần xuất hiện ngắn ngủi ở giai đoạn cuối.

Với một cầu thủ phụ thuộc nhiều vào cảm giác bóng và nhịp thi đấu, việc nghỉ quá lâu khiến Maddison đánh mất đáng kể vị thế. Mức giảm 17 triệu euro phản ánh rõ tác động của mùa giải dang dở của ngôi sao sinh năm 1996.

Manuel Ugarte - Man Utd, giảm 15 triệu euro

Tiền vệ Manuel Ugarte giảm từ 45 triệu euro xuống còn 30 triệu euro. Đây là cái tên gây thất vọng trong màu áo "Quỷ đỏ" khi không tạo được ảnh hưởng lớn nơi tuyến giữa.

Football365 cho biết HLV Michael Carrick từng cố hạn chế thời lượng thi đấu của Ugarte, nhưng điều đó không giúp anh giữ giá trị.

Man Utd sẽ rất cần tiền vệ này có một kỳ World Cup tốt để cải thiện hình ảnh trên thị trường chuyển nhượng mùa tiếp theo.