Thể thao

10 ngôi sao tăng giá mạnh nhất Ngoại hạng Anh mùa này

Đăng Minh

(NLĐO) - Nick Woltemade, Antoine Semenyo, Igor Thiago hay Nico O’Reilly dẫn đầu nhóm cầu thủ có giá trị thị trường tăng mạnh nhất tại Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Điểm đặc biệt của danh sách này là nhóm "Big Six" không còn áp đảo như thường thấy. Trong tốp 10 cầu thủ tăng giá mạnh nhất phần lớn đến từ các CLB "thường thường bậc trung" như Newcastle, Bournemouth, Brentford, Everton hay Nottingham Forest.

Thống kê từ Transfermarkt được trang Football365 tổng hợp cho thấy chỉ có 3 cầu thủ thuộc nhóm "Big Six" góp mặt trong danh sách.

Junior Kroupi, Nico O'Reilly và Elliot Anderson đều đã có những đột phá tại giải Ngoại hạng Anh 2025-2026, Ảnh: Football365

Lưu ý rằng, với những cầu thủ cùng tăng giá trị như nhau, sẽ ưu tiên xếp cao hơn cho người có bước nhảy lớn hơn so với giá trị ban đầu. Vì vậy, danh sách này không chỉ nhìn vào việc cầu thủ tăng bao nhiêu triệu euro, mà còn phản ánh họ đã bứt phá mạnh thế nào trên thị trường chuyển nhượng.

Danh sách cụ thể 10 cầu thủ tăng giá mạnh nhất Ngoại hạng Anh 2025-2026, như sau:

Nick Woltemade - Newcastle, tăng 35 triệu euro

Tiền đạo Nick Woltemade là cầu thủ tăng giá mạnh nhất Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Giá trị thị trường của chân sút người Đức tăng từ 30 triệu euro lên 65 triệu euro.

Newcastle từng chi 80 triệu euro để đưa Woltemade về, trong bối cảnh Bayern Munich trước đó chỉ định giá anh khoảng 55 triệu euro. Dù mùa ra mắt chưa thật sự bùng nổ, mức tăng lớn cho thấy tiền đạo này vẫn được thị trường đánh giá rất cao.

Antoine Semenyo - Man City, tăng 35 triệu euro

Tiền đạo Antoine Semenyo tăng giá từ 40 triệu euro lên 75 triệu euro. Anh có mùa giải nổi bật với 17 bàn tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Bournemouth rồi Man City.

Phong độ ghi bàn ấn tượng giúp Semenyo trở thành một trong những cầu thủ thăng tiến mạnh nhất về giá trị. Football365 đánh giá mức trần phát triển của cầu thủ này vẫn chưa dừng lại.

Igor Thiago - Brentford, tăng 32 triệu euro

Tiền đạo Igor Thiago tăng giá từ 18 triệu euro lên 50 triệu euro. Chân sút Brentford ghi 22 bàn trong mùa giải gần như ra mắt trọn vẹn tại Ngoại hạng Anh.

Thành tích này càng đáng chú ý bởi Thiago từng bỏ lỡ phần lớn mùa trước vì chấn thương. Sự trở lại mạnh mẽ giúp anh nhanh chóng trở thành một trong những trung phong đáng chú ý nhất giải đấu.

Nico O’Reilly - Man City, tăng 32 triệu euro

Hậu vệ Nico O’Reilly tăng giá từ 18 triệu euro lên 50 triệu euro. Cầu thủ Man City thường được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái nhưng vẫn tạo dấu ấn lớn ở mặt trận tấn công.

Football365 cho rằng gọi O’Reilly đơn thuần là hậu vệ trái có phần thiệt thòi cho anh. Ngoài khả năng phòng ngự, cầu thủ này còn là một trong những vị trí lên bóng đáng chú ý của Man City.

Reece James - Chelsea, tăng 30 triệu euro

Hậu vệ Reece James tăng giá từ 30 triệu euro lên 60 triệu euro. Đội trưởng Chelsea từng đạt mốc 70 triệu euro vào tháng 11-2022 và đang từng bước lấy lại giá trị.

Yếu tố quan trọng nhất với James vẫn là thể trạng. Nếu duy trì được sự ổn định và tránh chấn thương, hậu vệ người Anh hoàn toàn có thể trở lại nhóm cầu thủ được định giá cao nhất ở vị trí của mình.

Iliman Ndiaye - Everton, tăng 28 triệu euro

Tiền đạo Iliman Ndiaye tăng giá từ 22 triệu euro lên 50 triệu euro. Dù chỉ có 6 bàn và 3 kiến tạo, cầu thủ Everton vẫn được đánh giá cao nhờ phẩm chất kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt.

Football365 cho rằng nếu chuyển tới một đội bóng mạnh hơn, Ndiaye có thể nâng cao đáng kể hiệu suất tấn công. Chính tiềm năng ấy giúp giá trị thị trường của anh tăng mạnh.

Elliot Anderson - Nottingham Forest, tăng 28 triệu euro

Tiền vệ Elliot Anderson tăng giá từ 32 triệu euro lên 60 triệu euro. Cầu thủ Nottingham Forest gây ấn tượng nhờ phong độ ổn định và khả năng chơi bóng giàu năng lượng.

Ngoài chuyên môn, Anderson còn được hưởng lợi từ sức hút của nhóm cầu thủ Anh trên thị trường chuyển nhượng. Football365 cho rằng mức phí dành cho anh trong mùa hè có thể còn cao hơn đáng kể so với định giá hiện tại.

Malick Thiaw - Newcastle, tăng 27 triệu euro

Trung vệ Malick Thiaw tăng giá từ 18 triệu euro lên 45 triệu euro. Tân binh Newcastle nhanh chóng chứng minh anh đáng giá hơn nhiều so với mức định giá ban đầu.

Trong một mùa giải khó khăn của Newcastle, Thiaw vẫn được xem là một trong những điểm sáng hiếm hoi. Sự chắc chắn và khả năng thích nghi nhanh giúp trung vệ này tăng giá mạnh.

Rayan - Bournemouth, tăng 26 triệu euro

Tiền đạo Rayan tăng giá từ 14 triệu euro lên 40 triệu euro. Cầu thủ Bournemouth gia nhập từ Vasco da Gama hồi tháng 1 và nhanh chóng để lại dấu ấn với 5 bàn thắng.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Rayan giành suất trong đội hình Brazil dự World Cup 2026. Với Bournemouth, đây tiếp tục là ví dụ cho khả năng phát hiện và nâng tầm cầu thủ trẻ.

Junior Kroupi - Bournemouth, tăng 25 triệu euro

Tiền đạo Junior Kroupi tăng giá từ 15 triệu euro lên 40 triệu euro. Chân sút Bournemouth ghi 13 bàn trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh.

Kroupi còn phá kỷ lục cầu thủ tuổi trẻ ghi nhiều bàn nhất ở mùa đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, vượt những cột mốc từng gắn với Robbie Fowler và Robbie Keane.

Thành tích ấy giúp anh khép lại tốp 10 cầu thủ tăng giá mạnh nhất giải đấu cao nhất nước Anh mùa 2025-2026.

