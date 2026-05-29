100 ca ghép gan thành công: Thêm hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 29-5, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 100 ca ghép gan trẻ em và hội thảo khoa học cùng chủ đề. Hàng chục bệnh nhi ghép gan thành công trở lại, tặng hoa tri ân y bác sĩ – những người mang lại cơ hội sống mới cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo.

Bệnh nhi được ghép gan thành công có mặt trong lễ vinh danh tặng hoa các y bác sĩ

Bé N.B.V., 2 tuổi, sau 3 tháng ghép gan đã hồi phục tốt, ăn ngủ bình thường và vui chơi như bạn bè. “Cuộc sống của con như được tái sinh. Gia đình tôi rất hạnh phúc”- mẹ bé chia sẻ.

Một trường hợp khác, bé trai 5 tuổi được ghép gan từ người hiến chết não cuối tháng 12-2025, nay đã trở lại trường học, sinh hoạt bình thường. Gia đình cho biết trước đó bé mắc bệnh gan mật hiếm gặp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từng được ghép gan tại bệnh viện mới chỉ 6 tháng tuổi, nặng 6,1kg. Ca ghép được thực hiện từ năm 2023 và đến nay sức khỏe của em bé đã phát triển rất tốt.

Đến tháng 5-2026, bệnh viện đã thực hiện 100 ca ghép gan trẻ em, nhiều nhất cả nước, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp như bất đồng nhóm máu, bệnh lý di truyền, trẻ cân nặng thấp. Sau hơn 20 năm, đơn vị đã làm chủ toàn bộ quy trình ghép gan trẻ em.

Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu tiên tại châu Á ghép gan thành công cho bệnh nhi mắc xơ gan do đột biến gene gây rối loạn chuyển hóa axit mật. Năm 2025, bệnh viện cũng thực hiện thành công ca ghép gan trẻ em đầu tiên từ người hiến chết não.

Mom nhỏ khỏe mạnh sau ghép gan có mặt tại sự kiện

Theo GS Điển, hiện chi phí một ca ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ khoảng 600-700 triệu đồng, thuộc nhóm rẻ ở Việt Nam và khu vực. Quỹ BHYT chi trả 100% cho em bé dưới 6 tuổi các thuốc, vật tư trong danh mục, nếu nằm ngoài danh mục thì gia đình phải trả thêm. Những ca có hoàn cảnh quá khó khăn, bệnh viện cũng tìm nguồn hỗ trợ cho gia đình.

PGS-TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết từ cuối năm 2025 đến nay đã thực hiện 7 ca ghép gan từ người cho chết não. Hai ca ghép gan gần nhất trong tuần qua đều tiến triển tốt, chức năng gan hồi phục.

Theo ông, ghép gan trẻ em đặc biệt phức tạp do mạch máu nhỏ, ngắn, dễ tổn thương, ổ bụng hẹp, chỉ có thể sử dụng một phần gan của người hiến. Việc tính toán kích thước mảnh ghép, mạch máu, đường mật phải chính xác để phù hợp cơ thể trẻ.

Hiện tỉ lệ sống sau 5 năm của 100 ca ghép đạt 92,5%, tương đương các trung tâm ghép tạng lớn trên thế giới. Thuốc chống thải ghép ở bệnh nhi cũng có xu hướng giảm dần nhờ khả năng dung nạp tốt.

Phẫu thuật ghép gan cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tuy nhiên, nhu cầu ghép gan vẫn rất lớn. Hiện còn 65 bệnh nhi trong danh sách chờ ghép, trong đó 25 trường hợp nặng. Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường vận động hiến tạng, để mở rộng cơ hội sống cho người bệnh.

Trong khuôn khổ chương trình, hội thảo khoa học ghép gan trẻ em tập trung cập nhật tiến bộ mới, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển lĩnh vực này.

Bệnh viện Nhi Trung ương đặt mục tiêu xây dựng trung tâm ghép tạng nhi khoa chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm tăng cơ hội sống cho trẻ em.