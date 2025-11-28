100 triệu đồng tìm biểu trưng mới cho ngành xây dựng TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhằm xây dựng hệ thống nhận diện chung cho toàn ngành sau giai đoạn hợp nhất địa giới hành chính và kiện toàn tổ chức.

Hiện đơn vị vẫn chưa có logo chính thức, trong khi nhu cầu sử dụng biểu trưng trên các ấn phẩm, tài liệu, phương tiện truyền thông và môi trường kỹ thuật số ngày càng trở nên cấp thiết để bảo đảm tính thống nhất và chuyên nghiệp.

Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm một thiết kế có giá trị nhận diện cao, thể hiện rõ dấu ấn đặc thù của các lĩnh vực xây dựng, giao thông và vận tải đô thị – những ngành luôn gắn liền với quá trình phát triển hạ tầng và diện mạo của TPHCM - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hiện đại, dễ nhớ, dễ nhận biết

Theo kế hoạch, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm một thiết kế có giá trị nhận diện cao, thể hiện rõ dấu ấn đặc thù của các lĩnh vực xây dựng, giao thông và vận tải đô thị – những ngành luôn gắn liền với quá trình phát triển hạ tầng và diện mạo của TPHCM.

Ban tổ chức đặt ra yêu cầu logo phải có hình thức đơn giản nhưng hiện đại, dễ nhớ, dễ nhận biết; đồng thời đủ linh hoạt để ứng dụng hiệu quả trên mọi loại vật phẩm, từ giấy tờ hành chính, ấn phẩm tuyên truyền cho đến nền tảng trực tuyến và các sản phẩm quảng bá.

Bên cạnh yếu tố trực quan, biểu trưng dự thi cần phản ánh được chiều sâu lịch sử – văn hóa và truyền thống phát triển của thành phố,; truyền tải tầm nhìn về một đô thị năng động, sáng tạo, đang đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng theo hướng bền vững.

Thời gian nhận bài dự thi

Hạn cuối nhận bài dự thi là 17 giờ ngày 5-12; danh sách 5 tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ được công bố vào ngày 10-12; giai đoạn bình chọn cộng đồng diễn ra từ ngày 11 đến 15-12. Các tác phẩm vào vòng cuối sẽ có thời gian hoàn thiện, chỉnh sửa từ ngày 16 đến 18-12 trước khi lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 25-12.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, tác phẩm thắng giải sẽ trở thành logo chính thức của Sở Xây dựng TPHCM; 1 giải nhì trị giá 50 triệu đồng cùng giấy chứng nhận; và 3 giải ý tưởng, mỗi giải 10 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận ghi nhận đóng góp sáng tạo của tác giả.