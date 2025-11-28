100 triệu đồng tìm biểu trưng mới cho ngành xây dựng TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

100 triệu đồng tìm biểu trưng mới cho ngành xây dựng TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM phát động cuộc thi sáng tác logo nhằm xây dựng bộ nhận diện mới, tìm kiếm biểu trưng đơn giản, dễ nhớ và phù hợp với đặc thù ngành.

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhằm xây dựng hệ thống nhận diện chung cho toàn ngành sau giai đoạn hợp nhất địa giới hành chính và kiện toàn tổ chức. 

Hiện đơn vị vẫn chưa có logo chính thức, trong khi nhu cầu sử dụng biểu trưng trên các ấn phẩm, tài liệu, phương tiện truyền thông và môi trường kỹ thuật số ngày càng trở nên cấp thiết để bảo đảm tính thống nhất và chuyên nghiệp.

100 triệu đồng tìm biểu trưng mới cho ngành xây dựng TPHCM - Ảnh 1.

Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm một thiết kế có giá trị nhận diện cao, thể hiện rõ dấu ấn đặc thù của các lĩnh vực xây dựng, giao thông và vận tải đô thị – những ngành luôn gắn liền với quá trình phát triển hạ tầng và diện mạo của TPHCM - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hiện đại, dễ nhớ, dễ nhận biết

Theo kế hoạch, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm một thiết kế có giá trị nhận diện cao, thể hiện rõ dấu ấn đặc thù của các lĩnh vực xây dựng, giao thông và vận tải đô thị – những ngành luôn gắn liền với quá trình phát triển hạ tầng và diện mạo của TPHCM. 

Ban tổ chức đặt ra yêu cầu logo phải có hình thức đơn giản nhưng hiện đại, dễ nhớ, dễ nhận biết; đồng thời đủ linh hoạt để ứng dụng hiệu quả trên mọi loại vật phẩm, từ giấy tờ hành chính, ấn phẩm tuyên truyền cho đến nền tảng trực tuyến và các sản phẩm quảng bá.

Bên cạnh yếu tố trực quan, biểu trưng dự thi cần phản ánh được chiều sâu lịch sử – văn hóa và truyền thống phát triển của thành phố,; truyền tải tầm nhìn về một đô thị năng động, sáng tạo, đang đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng theo hướng bền vững.

Thời gian nhận bài dự thi

Hạn cuối nhận bài dự thi là 17 giờ ngày 5-12; danh sách 5 tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ được công bố vào ngày 10-12; giai đoạn bình chọn cộng đồng diễn ra từ ngày 11 đến 15-12. Các tác phẩm vào vòng cuối sẽ có thời gian hoàn thiện, chỉnh sửa từ ngày 16 đến 18-12 trước khi lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 25-12.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, tác phẩm thắng giải sẽ trở thành logo chính thức của Sở Xây dựng TPHCM; 1 giải nhì trị giá 50 triệu đồng cùng giấy chứng nhận; và 3 giải ý tưởng, mỗi giải 10 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận ghi nhận đóng góp sáng tạo của tác giả.

Tin liên quan

TPHCM: Sở Xây dựng lần thứ 3 yêu cầu báo cáo PCCC chung cư

TPHCM: Sở Xây dựng lần thứ 3 yêu cầu báo cáo PCCC chung cư

NLĐO) - Từ tháng 7 đến nay, sau chỉ đạo của UBND TPHCM và 2 công văn của Sở Xây dựng, vẫn còn 52 xã, phường chưa báo cáo PCCC chung cư.

Sở Xây dựng TP Huế lên tiếng vụ chung cư nhà ở xã hội xây "lố" độ lùi

(NLĐO) - Dự án nhà ở xã hội chung cư Aranya vi phạm độ lùi công trình, thẩm quyền giải quyết "sổ hồng" cho người dân không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Huế.

Sở Xây dựng thông tin tiến độ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

(NLĐO)- Những ngày qua, người dân bán đảo Thanh Đa oằn mình chống triều cường dâng cao, trong khi đó dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa vẫn chưa hoàn thành

ban tổ chức TPHCM Sở Xây dựng logo biểu trưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo