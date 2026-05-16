105 nhà đất công ở Khánh Hoà cần định giá

Ngày 16-5, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư tỉnh Khánh Hòa đã phát đi văn bản mời các tổ chức, đơn vị tham gia khảo sát, xác định khái toán giá cho thuê quyền sử dụng và khai thác tài sản công đối với 105 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư, việc khảo sát, khái toán đơn giá cho thuê nhằm phục vụ công tác quản lý, khai thác trụ sở nhà, đất công được giao hằng năm theo quy định.

Trung tâm kêu gọi các đơn vị có chức năng tư vấn, thẩm định giá tham gia khảo sát, tư vấn và khái toán đơn giá cho thuê nhà, đất công để làm cơ sở xây dựng gói thầu tư vấn xác định giá.

Các đơn vị tham gia phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật, đồng thời gửi hồ sơ năng lực về Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều nhà đất ở Khánh Hòa cần xác định giá

Đối với các đơn vị thẩm định giá, Trung tâm yêu cầu việc thẩm định phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn theo hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Ngoài ra, các đơn vị tư vấn, thẩm định không được tự ý tiết lộ hồ sơ, thông tin khách hàng khi chưa được chấp thuận; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả tư vấn, thẩm định và có trách nhiệm giải trình khi cần thiết.

Theo danh sách công bố, 105 cơ sở nhà, đất được đưa vào diện khảo sát lần này gồm nhiều căn hộ tại chung cư số 9 Nguyễn Thiện Thuật, chung cư A Chợ Đầm cùng nhiều cơ sở nhà, đất tại các phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang và phường Phan Rang.

Danh mục còn có một số trụ sở cũ như Bệnh viện Y dược Cổ truyền, Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Rang - Tháp Chàm và trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận cũ.