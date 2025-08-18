HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

105 sinh viên công nghệ thông tin ở Đà Nẵng đi hỗ trợ các xã, phường

Trần Thường

(NLĐO) – 105 sinh viên tại 3 trường đại học (ĐH) ở TP Đà Nẵng tình nguyện về các xã, phường trên địa bàn TP hỗ trợ cho cán bộ ứng dụng về công nghệ thông tin.

Sáng 18-8, các trường ĐH tại TP Đà Nẵng đã tổ chức "lễ xuất quân", đưa sinh viên ngành công nghệ thông tin (CNTT) tình nguyện hỗ trợ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại các phường, xã trên địa bàn TP.

105 sinh viên công nghệ thông tin ở Đà Nẵng xuất quân đi hỗ trợ các xã phường- Ảnh 1.

105 sinh viên công nghệ thông tin ở Đà Nẵng xuất quân đi hỗ trợ các xã phường- Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Duy Tân và FPT xuất quân về các xã phường hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, ngày 11-8, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức đưa sinh viên tình nguyện ngành CNTT hỗ trợ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương, đặc biệt trong công tác cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Qua rà soát của Sở Nội vụ và đăng ký, hiện có 69 phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhu cầu được hỗ trợ sinh viên ngành CNTT.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng đã phối hợp với các Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường Đại học FPT và Trường Đại học Duy Tân tổ chức triển khai đợt I của chương trình, diễn ra từ ngày 18-8 đến 25-8, với sự tham gia của 105 sinh viên ngành CNTT được phân bổ về 44 phường, xã.

Nhiệm vụ chính của sinh viên hỗ trợ tại phường, xã là hỗ trợ cán bộ công chức xử lý các sự cố kỹ thuật về thiết bị CNTT như máy tính, máy in, mạng...; hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính.

Bên cạnh đó, các sinh viên sẽ hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng các thiết bị tại trung tâm hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố như Danang Smart City, VNeID…; các ứng dụng tiện ích, ứng dụng công nghệ AI cho doanh nghiệp và người dân.

Sau đợt 1, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cùng các trường, các cơ quan sẽ tổ chức các đợt tiếp theo theo nhu cầu của xã, phường và đăng ký của sinh viên.

Tin liên quan

CLIP: Nước thải đổ ra biển Đà Nẵng kèm mùi hôi nồng nặc khiến du khách ngao ngán

CLIP: Nước thải đổ ra biển Đà Nẵng kèm mùi hôi nồng nặc khiến du khách ngao ngán

(NLĐO) - Nước thải đen kèm mùi hôi nồng nặc lại tiếp tục chảy tràn từ cống xả ra biển Đà Nẵng, dù trời không mưa

Vỏ bọc hoàn hảo của một gara ô tô tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Thường ngày, gara ô tô đón khách sửa chữa như bình thường nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Đà Nẵng: Hai đối tượng nổ súng bị tạm giữ hình sự

(NLĐO) - Mâu thuẫn cá nhân, Đồng Phước Hiệu rút súng rulo bắn chỉ thiên, dí thẳng vào đầu chủ quán bida dọa giết người.

công nghệ thông tin Đà Nẵng ĐH Duy Tân ĐH FPT
