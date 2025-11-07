108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2025): Nhà nước Xô viết và việc chăm lo cho dân

Lãnh tụ V.I. Lê-nin luôn nhấn mạnh rằng cách mạng không chỉ là giành chính quyền mà còn phải mang lại hạnh phúc, công bằng và sự phát triển cho quần chúng. Nhà nước Liên Xô đã thể hiện xuyên suốt tinh thần đó.



Con người là trung tâm của mọi chính sách

Lãnh tụ V.I. Lê-nin cho rằng nhiệm vụ cốt lõi của một nhà nước vô sản là phục vụ lợi ích của quần chúng lao động.

Trong tác phẩm "Nhà nước và cách mạng" (năm 1917), Lê-nin nêu rõ: "Dân chủ cho một thiểu số rất nhỏ, dân chủ cho người giàu, đó là nền dân chủ trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Còn chúng ta, chúng ta sẽ xây dựng nền dân chủ cho người nghèo, cho nhân dân lao động, cho những người thực sự tạo ra của cải xã hội". Ở đoạn khác, Người viết: "Chuyên chính vô sản là dân chủ cho người nghèo, dân chủ cho nhân dân lao động, dân chủ có kèm theo việc sử dụng vũ lực đối với bọn bóc lột"...

Đảng ủy phường Bến Thành, TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng, ngày 4-11 .Ảnh: PHAN ANH

Lê-nin nhấn mạnh chăm lo cho nhân dân không chỉ là cung cấp nhu yếu phẩm mà còn phải nâng cao dân trí, tổ chức lại sản xuất và xây dựng một xã hội công bằng. Lê-nin luôn đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách.

Một ví dụ điển hình về quan điểm chăm lo cho nhân dân của nhà nước cách mạng là việc Nga triển khai Chính sách kinh tế mới (NEP) năm 1921. Sau nội chiến, nước Nga Xô viết rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với nạn đói hoành hành và sự bất mãn của nông dân gia tăng. Để ổn định xã hội, cần phải cải thiện đời sống nông dân - lực lượng chiếm đa số dân số Nga lúc đó.

Với NEP, nhà nước cho phép nông dân tự do buôn bán sản phẩm dư thừa sau khi nộp thuế, thay vì bị trưng thu như trước. Kết quả là sản xuất nông nghiệp được phục hồi, nạn đói dần được đẩy lùi và niềm tin của nông dân vào chính quyền Xô viết được củng cố. NEP là minh chứng cho sự linh hoạt của lãnh tụ Lê-nin và nhà nước Nga trong việc đặt lợi ích của dân lên hàng đầu.

Ở một khía cạnh chăm lo khác, Nga đặc biệt quan tâm đến giáo dục, coi đó là chìa khóa để nâng cao đời sống nhân dân. Năm 1919, Nga thực hiện chiến dịch xóa mù chữ. Khi đó, hơn 70% dân số Nga không biết đọc, biết viết, nhất là ở vùng nông thôn.

Với chính sách mới, Nga thực hiện chế độ giáo dục không mất tiền và bắt buộc, phổ thông và bách khoa cho tất cả người dưới 17 tuổi; thực hiện triệt để các nguyên tắc: nhà trường lao động thống nhất, giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ, học sinh nam nữ học chung... Rất tâm huyết với vấn đề này, lãnh tụ Lê-nin chỉ rõ không thể thoát khỏi cảnh tối tăm, nghèo nàn, bệnh sốt phát ban và các bệnh tật khác, nếu không nâng cao trình độ văn hóa hiện thời (của công nông).

Bên cạnh đó, nhà nước Nga đã thành lập một mạng lưới các cơ quan quản lý trẻ em trước tuổi học nhằm cải tiến công tác giáo dục xã hội và giải phóng phụ nữ. Các địa phương còn có giải pháp thu hút người dân tích cực tham gia sự nghiệp giáo dục. Trên tinh thần đó, nhà nước giúp đỡ mọi mặt cho công nhân và nông dân tự học, tự nâng cao kiến thức. Từ đó, chính quyền Xô viết đã thành lập hàng ngàn trường học và trung tâm xóa mù chữ. Đến năm 1926, tỉ lệ người dân biết chữ ở Liên Xô tăng đáng kể, nhất là ở khu vực nông thôn.

"Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Chăm lo cho nhân dân là mục tiêu của tất cả các cuộc cách mạng vô sản. Ở Việt Nam, việc học tập mô hình của Nga và tư tưởng V.I. Lê-nin được thể hiện qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa hay dành cho các đối tượng yếu thế.

Ví dụ, chương trình xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta đã giúp hàng triệu người thoát nghèo, đúng với tinh thần của Lê-nin về việc bảo đảm công bằng xã hội. Những phong trào như "Đền ơn đáp nghĩa" đối với gia đình chính sách và người có công hay các hoạt động hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh thể hiện sự quan tâm đến đời sống nhân dân với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Giáo dục cũng luôn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, khi cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, bài học của Lê-nin về nâng cao dân trí càng trở nên cấp thiết.

Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào giáo dục, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, khuyến khích tư duy sáng tạo và kỹ năng số. Các chương trình như phổ cập giáo dục trước đây hay "đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay là những bước đi đúng đắn, song cần được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu và trân trọng những giá trị mà cha ông đã để lại. Mới đây, Bộ Chính trị đã có các nghị quyết quan trọng về giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân, theo hướng ngày càng mở rộng đối tượng và phạm vi phục vụ hơn…

Thành tựu của Cách mạng Tháng Mười Nga đã góp phần xây dựng một hình mẫu về mô hình CNXH trên thế giới. Những giá trị từ mô hình này vẫn là kim chỉ nam cho các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, trong công cuộc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Một nội dung cực kỳ quan trọng trong đường lối xây dựng CNXH hướng đến mục tiêu vì nhân dân là cách mạng văn hóa. Các nhà lãnh đạo Nga và Liên Xô ý thức sâu sắc một trong những khó khăn lớn nhất đối với sự nghiệp xây dựng CNXH là thiếu tri thức khoa học kỹ thuật và quản lý, trình độ văn hóa của người dân còn hạn chế, tập quán cũ còn nặng nề. Vì vậy, Đảng đã chỉ đạo các cơ quan dành sự ưu tiên cao nhất có thể cho việc đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu triển khai; sử dụng các chuyên gia xã hội cũ để lại, kể cả việc thuê chuyên gia tư sản nước ngoài với mức lương cao. Chính lãnh tụ Lê-nin đích thân giải quyết những vướng mắc, chăm sóc điều kiện làm việc của đội ngũ trí thức... Người nêu rõ: Phải chỉ cho nông dân, số quần chúng lạc hậu nhất, thấy rõ ràng rằng việc nâng cao trình độ văn hóa và giáo dục kỹ thuật là hoàn toàn cần thiết để bảo đảm cho toàn bộ công cuộc kiến thiết Xô viết thành công.



