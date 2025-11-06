HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thái

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ngày 6-11, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP HCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng, đợt ngày 7-11-2025 cho đảng viên Nguyễn Văn Thái.

Buổi lễ diễn ra tại nhà riêng của đảng viên Nguyễn Văn Thái. Đến dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thái

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thái. Ông Võ Văn Minh cũng đã dành nhiều thời gian trò chuyện, ân cần thăm hỏi sức khỏe của đảng viên Nguyễn Văn Thái cùng các thành viên trong gia đình.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Thái nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ông Võ Văn Minh gửi lời chúc mừng đến đảng viên Nguyễn Văn Thái nhân dịp được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận những cống hiến miệt mài, tâm huyết, trách nhiệm của ông dành cho Đảng, cho địa phương.

Ông Võ Văn Minh chúc đảng viên Nguyễn Văn Thái luôn mạnh khỏe, gương mẫu để các thế hệ con cháu noi theo. Cạnh đó, dù tuổi cao nhưng tiếp tục cống hiến, đóng góp, hiến kế để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Văn Thái bày tỏ phấn khởi, biết ơn Đảng và lãnh đạo TP HCM. 

"Tôi từng là một nông dân nghèo ở vùng nông thôn hẻo lánh, ở tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế), chỉ được học đến lớp năm. 17 tuổi tham gia giành chính quyền ở làng – huyện và thành phố Huế. 19 tuổi vào Quân đội, sau 3 tháng được kết nạp đảng (ngày 25-8-1947). Gần 80 năm được Đảng, quân đội và Chính quyền giáo dục, giúp đỡ, để tôi có được vinh dự như ngày hôm nay" - đảng viên Nguyễn Văn Thái xúc động chia sẻ. 

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh thăm hỏi sức khỏe của đảng viên Nguyễn Văn Thái

Đảng viên Nguyễn Văn Thái cho biết dù tuổi cao nhưng ông vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị - xã hội ở địa phương. Liên tục góp ý với Đảng, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và TP HCM các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đã có một số kết quả.

"Tôi hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, rèn luyện ý chí để làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên - người công dân cho đến cuối đời. Tôi sẽ giáo dục con, cháu giữ gìn truyền thống gia đình, để xứng đáng là người công dân tốt" - đảng viên Nguyễn Văn Thái bày tỏ. 

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên phường Tân Sơn Hòa - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa cùng gia đình chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Thái


