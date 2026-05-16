114 ứng viên tranh suất vào làm việc tại sân bay Long Thành

Đây là những ứng viên đã vượt qua vòng sơ loại từ gần 200 hồ sơ đăng ký, tiếp tục bước vào các phần đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng và mức độ phù hợp với vị trí công việc.

Kỳ thi tuyển tập trung vào các vị trí: chuyên viên an toàn hàng không, chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ và nhân viên an toàn – những mắt xích quan trọng trong vận hành khai thác sân bay.

Trong năm 2026, Hội đồng tuyển dụng lao động ACV cần tuyển khoảng 400 lao động.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, việc tuyển chọn được triển khai nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành sắp tới. Trong đó, nhóm vị trí liên quan đến an toàn và kiểm soát chất lượng được xác định giữ vai trò then chốt, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, tạo động lực phát triển mới cho Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ thi lần này cho thấy công tác chuẩn bị đưa sân bay vào vận hành đang được triển khai đồng bộ, không chỉ ở hạ tầng kỹ thuật mà cả ở khâu then chốt nhân lực.