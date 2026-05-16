114 ứng viên tranh suất vào làm việc tại sân bay Long Thành

Đây là những ứng viên đã vượt qua vòng sơ loại từ gần 200 hồ sơ đăng ký, tiếp tục bước vào các phần đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng và mức độ phù hợp với vị trí công việc.
Kỳ thi tuyển tập trung vào các vị trí: chuyên viên an toàn hàng không, chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ và nhân viên an toàn – những mắt xích quan trọng trong vận hành khai thác sân bay.
Theo đại diện đơn vị tổ chức, việc tuyển chọn được triển khai nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành sắp tới. Trong đó, nhóm vị trí liên quan đến an toàn và kiểm soát chất lượng được xác định giữ vai trò then chốt, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, tạo động lực phát triển mới cho Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.
Kỳ thi lần này cho thấy công tác chuẩn bị đưa sân bay vào vận hành đang được triển khai đồng bộ, không chỉ ở hạ tầng kỹ thuật mà cả ở khâu then chốt nhân lực.
Mới đây, Hội đồng tuyển dụng lao động Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng đợt 2 (giai đoạn 1) cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Đợt này tuyển 35 vị trí, trải rộng từ khối chuyên viên (tổng hợp, pháp chế, truyền thông, kế toán, kỹ thuật…) đến kỹ sư, nhân viên vận hành, y tế, điều hành, môi trường, dịch vụ sân bay.
Ứng viên ngoài yêu cầu chuyên môn còn phải có tiếng Anh (TOEIC 300-500 tùy vị trí), kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, dưới 35 tuổi.
Người trúng tuyển làm việc tại sân bay Long Thành, thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, kèm chế độ lương, thưởng.
Bình luận (0)