HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

114 ứng viên tranh suất vào làm việc tại sân bay Long Thành

G.Nam

(NLĐO) - Trong hai ngày 15 và 16-5-2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổ chức kỳ thi tuyển nhân sự đợt 1 (giai đoạn 1 năm 2026), với 114 ứng viên tham gia

Đây là những ứng viên đã vượt qua vòng sơ loại từ gần 200 hồ sơ đăng ký, tiếp tục bước vào các phần đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng và mức độ phù hợp với vị trí công việc.

Kỳ thi tuyển tập trung vào các vị trí: chuyên viên an toàn hàng không, chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ và nhân viên an toàn – những mắt xích quan trọng trong vận hành khai thác sân bay.

img

Trong năm 2026, Hội đồng tuyển dụng lao động ACV cần tuyển khoảng 400 lao động.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, việc tuyển chọn được triển khai nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành sắp tới. Trong đó, nhóm vị trí liên quan đến an toàn và kiểm soát chất lượng được xác định giữ vai trò then chốt, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, tạo động lực phát triển mới cho Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ thi lần này cho thấy công tác chuẩn bị đưa sân bay vào vận hành đang được triển khai đồng bộ, không chỉ ở hạ tầng kỹ thuật mà cả ở khâu then chốt nhân lực.

Mới đây, Hội đồng tuyển dụng lao động Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng đợt 2 (giai đoạn 1) cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đợt này tuyển 35 vị trí, trải rộng từ khối chuyên viên (tổng hợp, pháp chế, truyền thông, kế toán, kỹ thuật…) đến kỹ sư, nhân viên vận hành, y tế, điều hành, môi trường, dịch vụ sân bay.

Ứng viên ngoài yêu cầu chuyên môn còn phải có tiếng Anh (TOEIC 300-500 tùy vị trí), kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, dưới 35 tuổi.

Người trúng tuyển làm việc tại sân bay Long Thành, thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, kèm chế độ lương, thưởng.

Tin liên quan

Thiếu trầm trọng lao động tại công trường sân bay Long Thành

Thiếu trầm trọng lao động tại công trường sân bay Long Thành

(NLĐO)- Giữa tháng 4, tổng số nhân lực trên công trường mới đạt khoảng 8.457 người, trong khi nhu cầu để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch là khoảng 14.000 người.

ACV mở đợt tuyển dụng quy mô lớn cho sân bay Long Thành

(NLĐO) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành

Gần 10.000 người dự ngày hội việc làm sân bay Long Thành

(NLĐO)- Ngày hội việc làm sân bay Long Thành với hơn 3.000 cơ hội việc làm với gần 10.000 người lao động, học sinh, sinh viên tham gia

Kỳ thi tuyển sân bay Long Thành tuyển dụng lao động Cảng hàng không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo