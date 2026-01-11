12 dấu ấn nổi bật của TP HCM năm 2025

TP HCM đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong năm 2025 khi mở rộng không gian phát triển, đổi mới mô hình quản trị và bứt phá mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Từ sáp nhập địa giới hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đến tăng trưởng kinh tế, đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng tầm vị thế quốc tế. 12 sự kiện tiêu biểu dưới đây đã tạo nên diện mạo mới, khẳng định vai trò đầu tàu của TP HCM trong giai đoạn phát triển mới.

1. Sáp nhập TP HCM - Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1-7-2025, TP HCM chính thức sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người. Đây là dấu mốc chiến lược, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trên nền tảng đó, thành phố xác lập mô hình phát triển "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", phân vai rõ ràng, phát huy lợi thế từng khu vực. Song song, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa cho Đảng bộ, chính quyền TP HCM sau sáp nhập. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

2. Ngày hội non sông A50 - Triệu con tim hòa nhịp 50 năm thống nhất đất nước

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở thành sự kiện chính trị - xã hội có quy mô lớn chưa từng có tại TP HCM. Lễ diễu binh, diễu hành cùng chuỗi hoạt động văn hóa tại trung tâm thành phố thu hút hàng triệu người dân tham gia.

Nhân dân chính là "khối diễu hành" lớn nhất, tạo nên không khí thiêng liêng, tự hào và xúc động. Dịp này, Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

3. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Diễn ra trong tháng 10-2025, Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I sau sáp nhập thể hiện tầm vóc và kỳ vọng lớn của Trung ương. Đại hội thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thành phố.

Văn kiện đại hội được xây dựng công phu, tiếp thu nhiều ý kiến từ cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân, thể hiện niềm tin vào một giai đoạn phát triển năng động, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo TP HCM khảo sát địa điểm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM

4. Hoàn thiện thể chế, tạo "đường băng" phát triển mới

Quốc hội thông qua Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98), trao cho TP HCM hành lang pháp lý rộng mở hơn. Thành phố chuyển mạnh từ "xin cơ chế" sang chủ động được trao quyền, tự chịu trách nhiệm.

HĐND thành phố và cơ sở ban hành hàng ngàn nghị quyết kịp thời, đồng bộ, không để khoảng trống pháp lý. Đặc biệt, nhiều chính sách an sinh mang tính đột phá được thông qua như hỗ trợ 100% BHYT cho người cao tuổi, học sinh và trẻ em yếu thế.

5. Thành phố nghĩa tình - An sinh xã hội lan tỏa sâu rộng

MTTQ Việt Nam TP HCM phát động nhiều phong trào ý nghĩa, chăm lo an sinh với tổng nguồn lực hàng trăm tỉ đồng. Hơn 367.000 suất quà Tết, gần 900 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng, hàng ngàn công trình cộng đồng được triển khai.

Thành phố cũng đóng góp trên 340 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung, miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "TP HCM vì cả nước".

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tham quan triển lãm bên lề Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

6. Kinh tế tăng trưởng mạnh, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu

Năm 2025, GRDP TP HCM tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,53%, nếu không tính dầu khí ước tăng 8,03%, quy mô kinh tế đạt khoảng 3 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. Tổng thu thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỉ đồng, vốn đầu tư FDI ước đạt 8,16 tỉ USD, gần 60.000 doanh nghiệp được thành lập mới.

Việc công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM là bước đi chiến lược, nâng cao vai trò của thành phố trong mạng lưới tài chính khu vực.

7. Bùng nổ đầu tư hạ tầng, khởi công đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Hàng loạt dự án giao thông, y tế, chỉnh trang đô thị được khánh thành. Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ chính thức khởi công, đánh dấu lần đầu khu vực tư nhân đầu tư đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Cùng với đó, các dự án công viên, không gian công cộng, trong đó có công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

8. Du lịch TP HCM bứt phá, nâng tầm quốc tế

Lượng khách quốc tế tăng từ 6,1 triệu lên gần 8,6 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 278.566 tỉ đồng, chiếm hơn 1/3 quy mô cả nước. Năm 2024, du lịch đóng góp 10,73% GRDP TP HCM; năm 2025 dự kiến tiếp tục tăng, đóng vai trò trụ cột khi chiếm khoảng 1/3 tổng thu ngân sách hơn 800.000 tỉ đồng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng xe máy cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường Sài Gòn

9. Khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đi vào chiều sâu

TP HCM dẫn đầu cả nước về hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP HCM đi vào vận hành; mô hình chính quyền số, trạm công dân số được triển khai rộng khắp.

Y tế số và giáo dục số đạt nhiều kết quả nổi bật với bệnh án điện tử, AI chẩn đoán, trường học số, lớp học không biên giới.

10. Văn hóa - thể thao - truyền thông lan tỏa mạnh mẽ

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, doanh thu điện ảnh bứt phá; thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu. Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 50 năm Báo chí thành phố mang ý nghĩa đặc biệt ghi nhận sự đóng góp quan trọng của lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

11. TP HCM được UNESCO công nhận "Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh"

Danh hiệu quốc tế quan trọng này mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp điện ảnh, công nghiệp văn hóa, góp phần nâng cao sức cạnh tranh mềm của thành phố trong khu vực.

12. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại giữ vững ổn định và nâng tầm vị thế

Quốc phòng - an ninh TP HCM tiếp tục được giữ vững trong bối cảnh thành phố mở rộng quy mô và dân số. Lực lượng vũ trang lập nhiều chiến công, được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý; thế trận an ninh được triển khai chủ động, từ sớm, từ xa, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.