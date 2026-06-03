World Cup 2026: Ai mạnh nhất trước giờ khai mạc?

Á quân Pháp là ứng viên sáng giá

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Theo yêu cầu của LĐBĐ Thế giới (FIFA), các đội tuyển tham gia đã hoàn tất danh sách 26 tuyển thủ sẽ đến Bắc Mỹ mùa hè này. Ngoại trừ trường hợp chấn thương nặng vào phút chót, tất cả những cầu thủ có tên đều sẽ góp mặt tại sân chơi thế giới lần này.

Đội tuyển Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026

Dựa trên phong độ và chất lượng nhân sự, cuộc cạnh tranh ngôi vương được dự đoán sẽ xoay quanh những tên tuổi hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ. Trong đó, đương kim á quân Pháp là ứng viên sáng giá nhất. "Les Bleus" sở hữu dàn ngôi sao tấn công đẳng cấp với khả năng chuyển trạng thái cực nhanh là Ousmane Dembele, Kylian Mbappé và Michael Olise.

Đặc biệt, đoàn quân HLV Didier Deschamps có mặt ở Bắc Mỹ với tư cách đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Dù còn một số hạn chế về kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ, Pháp hiện đang bất bại kể từ tháng 6-2025, có 8 chiến thắng và 1 trận hòa.

Ngay phía sau là Tây Ban Nha, đội bóng được đánh giá ổn định bậc nhất trong 2 năm gần đây. Sau chức vô địch Euro 2024, thế hệ trẻ của bóng đá xứ bò tót, nổi bật là Lamine Yamal, Nico Williams và Pedri, tiếp tục trưởng thành đáng kể.

Yamal là niềm hy vọng lớn cho giấc mơ lần thứ 2 đăng quang World Cup của Tây Ban Nha

Theo Phòng thí nghiệm Phân tích Thể thao DTAI (Bỉ), "La Roja" sở hữu hàng công mạnh nhất và hàng thủ mạnh thứ nhì tại World Cup 2026. Thế nhưng, chấn thương dai dẳng của Yamal và phong độ sa sút của Quả bóng Vàng 2024 Rodri phần nào khiến người hâm mộ Tây Ban Nha lo lắng.

Na Uy được xem là "ngựa ô" đáng chú ý

Anh, Bồ Đào Nha, Đức và Brazil tạo thành nhóm bám đuổi đáng gờm. Tuyển Anh có sự ổn định bởi dàn cầu thủ thường xuyên được triệu tập trong nhiều năm qua (ngoại trừ Ivan Toney), còn Bồ Đào Nha nổi bật nhờ sự đồng đều ở cả 3 tuyến cùng điểm tựa Cristiano Ronaldo.

Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ vừa vô địch Champions League cùng PSG

Đức bước vào giải với kỳ vọng lớn dành cho lớp kế cận nhưng Florian Wirtz, Jamal Musiala và Nick Woltemade chưa thực sự nổi bật ở cấp CLB. Brazil đang trong giai đoạn hoàn thiện triết lý mới dưới thời HLV Carlo Ancelotti và luôn là đối thủ khó lường tại các kỳ World Cup.

Theo ESPN, đương kim vô địch Argentina không còn duy trì sức mạnh áp đảo như thời điểm đăng quang ở Qatar và xếp thứ 7 trong danh sách ứng viên tiềm năng. Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo bất ngờ tại giải đấu năm nay. Đặc biệt, Na Uy được xem là "ngựa ô" đáng chú ý nhất khi sở hữu cặp ngôi sao hàng đầu thế giới là Erling Haaland và Martin Odegaard.

Ở nhóm chủ nhà, tuyển Mỹ được đánh giá cao nhất song HLV Mauricio Pochettino tương đối mạo hiểm khi loại bỏ nhiều tiền vệ đang thi đấu ở châu Âu. Điều này sẽ gây áp lực lớn nếu 2 trụ cột Tyler Adams và Cristian Roldan dính chấn thương.

Khác với Mỹ, Mexico rơi vào bảng đấu thuận lợi hơn khi Nam Phi mới lần đầu vượt qua vòng loại kể từ năm 2002 (năm 2010 tham gia với tư cách chủ nhà). DTAI đánh giá "El Tri" có tới 95% cơ hội lọt vào vòng knock-out.

Tuyển Mỹ được đánh giá cao nhất trong 3 nước đồng chủ nhà World Cup 2026

Còn Canada dù không được xếp vào nhóm ứng viên nhưng hoàn toàn đủ khả năng vượt qua vòng bảng nếu tận dụng tốt lợi thế cổ động viên nhà và Alphonso Davies kịp bình phục hoàn toàn. Đặc biệt, bảng B của Canada có sự góp mặt của Qatar, đội bóng có thứ hạng thấp nhất tại World Cup 2026 theo hệ thống xếp hạng Elo.