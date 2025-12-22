HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man United gục ngã ở Villa Park, hụt hơi cuộc đua vô địch

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Hai phen bị xé lưới bởi các siêu phẩm của "sát thủ" Morgan Rogers, Man United gục ngã đau đớn trước một Aston Villa đang thi đấu cực hay.

Aston Villa tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Manchester United 2-1 trên sân Villa Park, qua đó lần đầu tiên sau hơn 100 năm thiết lập chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây cũng mới chỉ là chiến thắng sân nhà thứ hai của Villa trước Man United trong 27 lần đối đầu gần nhất tại giải VĐQG.

Man United gục ngã ở Villa Park, hụt hơi cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

Bruno Fernandes là vấn đề lớn của Man United lúc này

Trước giờ bóng lăn, sự vắng mặt của Kobbie Mainoo trở thành tâm điểm chú ý, phần nào ảnh hưởng đến sự nhập cuộc của Man United. "Quỷ đỏ" khởi đầu chậm chạp và hàng thủ liên tục chao đảo trước sức ép của đội chủ nhà. 

Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Senne Lammens cùng pha cản phá lăn xả của hậu vệ trẻ Ayden Heaven, Man United có thể đã phải nhận bàn thua sớm. John McGinn và Ollie Watkins lần lượt bị từ chối trong những tình huống tưởng chừng đã ăn chắc, còn Morgan Rogers suýt mở tỉ số với pha chạm gót đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Man United gục ngã ở Villa Park, hụt hơi cuộc đua vô địch - Ảnh 2.

Morgan Rogers mở điểm cho Aston Villa bằng một siêu phẩm

Sau quãng thời gian bị ép sân, Man United dần lấy lại thế trận và đáp trả bằng cú dứt điểm nguy hiểm của Benjamin Šeško, buộc thủ thành Emiliano Martínez phải trổ tài cứu thua. 

Tuy nhiên, ưu thế trong hiệp một vẫn thuộc về Aston Villa. Phút 45, Morgan Rogers ngoặt bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc cao, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Man United gục ngã ở Villa Park, hụt hơi cuộc đua vô địch - Ảnh 3.

Matheus Cunha gỡ hòa 1-1 cho Man United

Dẫu vậy, đúng vào thời điểm tưởng chừng bất lợi nhất, Man United bất ngờ gỡ hòa 1-1. Phút 45+3, Patrick Dorgu cướp bóng từ Matty Cash, tạo điều kiện để Matheus Cunha tung cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa, san bằng cách biệt cho đội khách.

Man United gục ngã ở Villa Park, hụt hơi cuộc đua vô địch - Ảnh 4.

Morgan Rogers hai lần xé lưới Man United

Sau giờ nghỉ, Man United thêm khó khăn khi thủ quân Bruno Fernandes dính chấn thương và HLV Ruben Amorim buộc phải kéo Lisandro Martínez lên đá tiền vệ trung tâm. Dù thích nghi khá nhanh, đội khách vẫn không thể ngăn Aston Villa tái lập thế dẫn bàn. 

Morgan Rogers tiếp tục trở thành nhân vật chính với pha xử lý và dứt điểm gần như sao chép bàn thắng trước đó, hoàn tất cú đúp ở phút 57, đưa chủ nhà vượt lên trước 2-1.

Man United gục ngã ở Villa Park, hụt hơi cuộc đua vô địch - Ảnh 5.

Aston Villa toàn thắng 10 trận gần nhất

Man United không thiếu cơ hội gỡ hòa, đáng tiếc nhất là pha đánh đầu cận thành của Cunha đi chệch cột dọc. Những phút cuối, hai cầu thủ trẻ Shea Lacey và Jack Fletcher được tung vào sân nhưng không thể tạo khác biệt.

Man United gục ngã ở Villa Park, hụt hơi cuộc đua vô địch - Ảnh 6.

Aston Villa lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng sau vòng 17

Thắng lợi này giúp Aston Villa khẳng định họ là ứng viên thực sự cho cuộc đua vô địch, trong khi Man United chững lại, đối mặt nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu khi lực lượng tiếp tục bị sứt mẻ.

Bruno Fernandes lập cú đúp, Man United thắng tưng bừng tại Molineux

Bruno Fernandes lập cú đúp, Man United thắng tưng bừng tại Molineux

(NLĐO) – Thắng vùi dập đội bóng chót bảng Wolverhampton ngay tại sân khách Molineux, Man United như hồi sinh và áp sát nhóm 5 đội dẫn đầu Premier League.

Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vào Top 4, Man United về đâu?

(NLĐO) – Không làm gì cũng bị ảnh hưởng, Man United chưa ra trận vòng 15 Ngoại hạng Anh nhưng bị các đối thủ đẩy xuống tận vị trí 12 trên bảng xếp hạng.

Đánh rơi chiến thắng sân nhà, Man United lỡ Top 5 Ngoại hạng

(NLĐO) - Man United vuột 3 điểm tại sân Old Trafford khi để West Ham gỡ hòa ở những phút cuối, lỡ cơ hội chen chân vào nhóm 5 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

