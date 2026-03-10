15 thẻ đỏ “lố bịch” trong sự nghiệp của HLV Mourinho

Không nhiều nhà cầm quân trong lịch sử bóng đá phải nhận nhiều thẻ đỏ như "Người đặc biệt" Mourinho.

Trong trận Benfica hòa FC Porto 2-2 hôm 9-3 (giờ Hà Nội), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải nhận thẻ đỏ thứ 15 trong sự nghiệp huấn luyện.

Tổng cộng HLV Mourinho đã phải nhận 15 thẻ đỏ trong sự nghiệp cầm quân. (Ảnh: Planet Football)

Những lần bị truất quyền của ông trải dài qua nhiều giai đoạn cầm quân, từ thời dẫn dắt Real Madrid, Man United, Chelsea đến các nhiệm kỳ sau này tại AS Roma, Fenerbahce và Benfica.

Dưới đây là 15 lần HLV Mourinho bị truất quyền chỉ đạo, được sắp xếp theo thứ tự mức độ "lố bịch" tăng dần.

15. Roma - Napoli (năm 2021)

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải nhận 2 thẻ vàng vì phản ứng mạnh và liên tục "vung chân múa tay" trong khu kỹ thuật.

HLV đối phương Luciano Spalletti cũng bị truất quyền sau khi trận đấu kết thúc. Trọng tài Davide Massa xử lý rất nghiêm khắc trong trận này.

14. Chelsea - Cardiff City (2013)

Trong chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Cardiff, HLV Mourinho bị truất quyền vì liên tục phàn nàn với trọng tài Anthony Taylor và trọng tài thứ tư Trevor Kettle về việc đối thủ câu giờ.

Sau trận, ông chấp nhận nộp phạt 8.000 bảng từ Liên đoàn bóng đá Anh.

13. Roma - Atalanta (2024)

Phải nhận thẻ vàng thứ hai vì phản ứng với trọng tài khiến HLV Mourinho phải rời khu kỹ thuật ở những phút cuối trận. Đây được xem là một trong những lần ông bị đuổi khỏi khu kỹ thuật nhưng mức độ tranh cãi hoặc phản ứng không quá gay gắt.

12. Man United - Burnley (2016)

Sau thất bại 0-4 trước Chelsea, HLV Mourinho tiếp tục tỏ ra bức xúc trong trận hòa Burnley. Ông bị đuổi lên khán đài khi tranh cãi với trọng tài Mark Clattenburg về tình huống không được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi với Matteo Darmian.

11. Roma - Atalanta (2022)

HLV Mourinho lao vào sân phản ứng khi trọng tài từ chối cho Roma hưởng phạt đền trong tình huống liên quan tới Nicolo Zaniolo. Thay vào đó, trọng tài cho rằng cầu thủ Roma phạm lỗi.

10. Fenerbahce - Man United (2024)

Trong trận hòa 1-1 tại Europa League, HLV Mourinho bị truất quyền sau phản ứng mạnh với trọng tài. Sau trận, nhà cầm quân Bồ Đào Nha mỉa mai vị vua áo đen cùng lúc "vừa theo dõi tình huống trong vòng cấm vừa quan sát khu kỹ thuật".

9. Benfica - Porto (2026)

Trong trận derby căng thẳng của bóng đá Bồ Đào Nha, HLV Mourinho phản ứng dữ dội với trọng tài sau một pha bóng gây tranh cãi và phải rời khu kỹ thuật.

Tình huống lộn xộn khiến HLV Mourinho phải nhận thẻ đỏ trong trận Benfica hòa Porto 2-2 hôm 9-3.

8. Man United - Southampton (2016)

HLV Mourinho bị đuổi khỏi khu kỹ thuật vì bước vào sân trong lúc Southampton đang phản công. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Anh thừa nhận trọng tài nên chỉ cảnh cáo thay vì truất quyền đối với ông.

7. Roma - Lazio (2024)

Ở trận derby thành Rome tại Cup quốc gia Ý, HLV Mourinho bị truất quyền trong những phút cuối khi Roma thua 0-1. Cầu thủ Pedro của Lazio và Sardar Azmoun bên phía Roma cũng nhận thẻ đỏ.

6. Real Madrid - Villarreal (2012)

Đây là thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mourinho. Cuối trận đấu căng thẳng, ông cùng Sergio Ramos và Mesut Ozil bị truất quyền. Trận đấu còn có thêm 10 thẻ vàng khác nữa.

5. Roma - Cremonese (2023)

Trong trận thua trước Cremonese, HLV Mourinho bị cáo buộc đã xúc phạm trọng tài và lập tức bị truất quyền chỉ đạo.

4. Benfica - Real Madrid (2026)

Một cuộc tranh cãi bên đường biên khiến HLV Mourinho phải nhận thẻ đỏ. Trận đấu còn gây chú ý bởi sự cố liên quan đến phân biệt chủng tộc với Vinicius Junior.

3. Roma - Verona (2022)

HLV Mourinho bị truất quyền trực tiếp sau khi phản ứng dữ dội với trọng tài và đá mạnh quả bóng lên khán đài. Ông còn thực hiện cử chỉ ám chỉ bê bối dàn xếp tỉ số năm 2006.

2. Roma - Monza (2023)

Sau chiến thắng muộn của Roma, HLV Mourinho bị đuổi vì thực hiện cử chỉ "khóc nhè" hướng về HLV đối thủ Raffaele Palladino.

1. Fenerbahce - Galatasaray (2025)

Trong trận derby Istanbul giữa Fenerbahce và Galatasaray, HLV Mourinho bị truất quyền sau phản ứng trên đường biên.

Sau đó, ông còn có cử chỉ trêu chọc đối thủ, khiến sự việc trở thành lần bị đuổi gây nhiều chú ý nhất trong sự nghiệp của nhà cầm quân có biệt danh "Người đặc biệt".